24 августа 2023

В компании экс-губернатора Чиркунова нашли покупателя последнего актива «Семьи»

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет Семья, адресные планы, гипермаркет семья
Логистический центр сети выставили на продажу в прошлом году Фото:

В группе компаний «ЭКС», которая принадлежит бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову, определились с покупателем логистического центра торговой сети «Семья» в Кондратово. Сумма сделки превысит 270 млн рублей, пояснил источник, знакомый с рынком недвижимости, в беседе с «Коммерсант-Прикамье».

«Покупателем логистического комплекса [в Кондратово] станет ООО „Фуд Трейд“ пермского бизнесмена Сергея Лютаревича. <…> Центр будет продан дороже 270 миллионов рублей, их ГК „ЭКС“ потратила на покупку объекта несколько лет назад», — пишет издание со ссылкой на свой источник.

По мнению аналитиков, часть помещений актива могут передать для нужд предприятий Лютаревича, а часть — сети «Монетка». Компания намерена открыть там свой распределительный центр.

ГК «ЭКС» выставила на продажу последний актив «Семьи» в сентябре прошлого года. Объект тогда оценили в 400 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что Чиркунов решился на продажу сети, чтобы «спать спокойно».

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В группе компаний «ЭКС», которая принадлежит бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову, определились с покупателем логистического центра торговой сети «Семья» в Кондратово. Сумма сделки превысит 270 млн рублей, пояснил источник, знакомый с рынком недвижимости, в беседе с «Коммерсант-Прикамье». «Покупателем логистического комплекса [в Кондратово] станет ООО „Фуд Трейд“ пермского бизнесмена Сергея Лютаревича. <…> Центр будет продан дороже 270 миллионов рублей, их ГК „ЭКС“ потратила на покупку объекта несколько лет назад», — пишет издание со ссылкой на свой источник. По мнению аналитиков, часть помещений актива могут передать для нужд предприятий Лютаревича, а часть — сети «Монетка». Компания намерена открыть там свой распределительный центр. ГК «ЭКС» выставила на продажу последний актив «Семьи» в сентябре прошлого года. Объект тогда оценили в 400 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что Чиркунов решился на продажу сети, чтобы «спать спокойно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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