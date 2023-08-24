В компании экс-губернатора Чиркунова нашли покупателя последнего актива «Семьи»

25 августа 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

Логистический центр сети выставили на продажу в прошлом году Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В группе компаний «ЭКС», которая принадлежит бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову, определились с покупателем логистического центра торговой сети «Семья» в Кондратово. Сумма сделки превысит 270 млн рублей, пояснил источник, знакомый с рынком недвижимости, в беседе с «Коммерсант-Прикамье». «Покупателем логистического комплекса [в Кондратово] станет ООО „Фуд Трейд“ пермского бизнесмена Сергея Лютаревича. <…> Центр будет продан дороже 270 миллионов рублей, их ГК „ЭКС“ потратила на покупку объекта несколько лет назад», — пишет издание со ссылкой на свой источник. По мнению аналитиков, часть помещений актива могут передать для нужд предприятий Лютаревича, а часть — сети «Монетка». Компания намерена открыть там свой распределительный центр. ГК «ЭКС» выставила на продажу последний актив «Семьи» в сентябре прошлого года. Объект тогда оценили в 400 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что Чиркунов решился на продажу сети, чтобы «спать спокойно».

В группе компаний «ЭКС», которая принадлежит бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову, определились с покупателем логистического центра торговой сети «Семья» в Кондратово. Сумма сделки превысит 270 млн рублей, пояснил источник, знакомый с рынком недвижимости, в беседе с «Коммерсант-Прикамье». «Покупателем логистического комплекса [в Кондратово] станет ООО „Фуд Трейд“ пермского бизнесмена Сергея Лютаревича. <…> Центр будет продан дороже 270 миллионов рублей, их ГК „ЭКС“ потратила на покупку объекта несколько лет назад», — пишет издание со ссылкой на свой источник. По мнению аналитиков, часть помещений актива могут передать для нужд предприятий Лютаревича, а часть — сети «Монетка». Компания намерена открыть там свой распределительный центр. ГК «ЭКС» выставила на продажу последний актив «Семьи» в сентябре прошлого года. Объект тогда оценили в 400 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что Чиркунов решился на продажу сети, чтобы «спать спокойно».