24 августа 2023

Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в больницу Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
После стабилизации состояния детей их направят в Москву Фото:

Двух детей, пострадавших при ДТП в центре Калуги, собираются перенаправить в столичную детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Сделать это получится после стабилизации юных пациентов, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«У двух детей (2006 и 2007 годов рождения) диагностированы тяжелые травмы, переломы конечностей, один ребенок прооперирован, другой — в операционной. Третий — в состоянии средней тяжести. Принято решение об эвакуации двоих „тяжелых“ детей в клиническую больницу Минздрава РФ», — пояснил Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Всего сообщалось о десяти пострадавших в дорожном происшествии в центре Калуги. Силовики установили, что водитель сбил на людей на тротуаре, он управлял автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. Виновника происшествия задержали.

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Двух детей, пострадавших при ДТП в центре Калуги, собираются перенаправить в столичную детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Сделать это получится после стабилизации юных пациентов, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «У двух детей (2006 и 2007 годов рождения) диагностированы тяжелые травмы, переломы конечностей, один ребенок прооперирован, другой — в операционной. Третий — в состоянии средней тяжести. Принято решение об эвакуации двоих „тяжелых“ детей в клиническую больницу Минздрава РФ», — пояснил Алексей Кузнецов, передает ТАСС. Всего сообщалось о десяти пострадавших в дорожном происшествии в центре Калуги. Силовики установили, что водитель сбил на людей на тротуаре, он управлял автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. Виновника происшествия задержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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