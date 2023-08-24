Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в больницу Москвы

25 августа 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

После стабилизации состояния детей их направят в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двух детей, пострадавших при ДТП в центре Калуги, собираются перенаправить в столичную детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Сделать это получится после стабилизации юных пациентов, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «У двух детей (2006 и 2007 годов рождения) диагностированы тяжелые травмы, переломы конечностей, один ребенок прооперирован, другой — в операционной. Третий — в состоянии средней тяжести. Принято решение об эвакуации двоих „тяжелых“ детей в клиническую больницу Минздрава РФ», — пояснил Алексей Кузнецов, передает ТАСС. Всего сообщалось о десяти пострадавших в дорожном происшествии в центре Калуги. Силовики установили, что водитель сбил на людей на тротуаре, он управлял автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. Виновника происшествия задержали.

Двух детей, пострадавших при ДТП в центре Калуги, собираются перенаправить в столичную детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Сделать это получится после стабилизации юных пациентов, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «У двух детей (2006 и 2007 годов рождения) диагностированы тяжелые травмы, переломы конечностей, один ребенок прооперирован, другой — в операционной. Третий — в состоянии средней тяжести. Принято решение об эвакуации двоих „тяжелых“ детей в клиническую больницу Минздрава РФ», — пояснил Алексей Кузнецов, передает ТАСС. Всего сообщалось о десяти пострадавших в дорожном происшествии в центре Калуги. Силовики установили, что водитель сбил на людей на тротуаре, он управлял автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. Виновника происшествия задержали.