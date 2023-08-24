Кадыров простился с Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал прощальный пост в память об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине, который, предположительно, находился на борту потерпевшего крушение бизнес-джета. Он отметил вклад Пригожина в проведение спецоперации.
«Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. Его гибель — большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича», — написал Кадыров в своем
Глава Чечни добавил, что содействовал Пригожину в решении некоторых вопросов по Ливии и Африке. В один из визитов Пригожин вручил Кадырову золотую медаль «Вагнера» «За особые заслуги». По словам Кадырова, у Пригожина был железный характер и «желание добиться своего прямо здесь и сейчас».
Президент России Владимир Путин, который был знаком с Пригожиным несколько десятилетий, говорил о его тяжелой судьбе и серьезных ошибках. Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала Пригожина большим патриотом.
Самолет Евгения Пригожина упал в Тверской области 23 августа. Все, кто был на борту, погибли. Тела еще не опознаны.
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