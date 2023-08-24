24 августа 2023

Кадыров простился с Пригожиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Кадыров отметил железный характер Пригожина Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал прощальный пост в память об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине, который, предположительно, находился на борту потерпевшего крушение бизнес-джета. Он отметил вклад Пригожина в проведение спецоперации.

«Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. Его гибель — большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что содействовал Пригожину в решении некоторых вопросов по Ливии и Африке. В один из визитов Пригожин вручил Кадырову золотую медаль «Вагнера» «За особые заслуги». По словам Кадырова, у Пригожина был железный характер и «желание добиться своего прямо здесь и сейчас».

Президент России Владимир Путин, который был знаком с Пригожиным несколько десятилетий, говорил о его тяжелой судьбе и серьезных ошибках. Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала Пригожина большим патриотом.

Самолет Евгения Пригожина упал в Тверской области 23 августа. Все, кто был на борту, погибли. Тела еще не опознаны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал прощальный пост в память об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине, который, предположительно, находился на борту потерпевшего крушение бизнес-джета. Он отметил вклад Пригожина в проведение спецоперации. «Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. Его гибель — большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что содействовал Пригожину в решении некоторых вопросов по Ливии и Африке. В один из визитов Пригожин вручил Кадырову золотую медаль «Вагнера» «За особые заслуги». По словам Кадырова, у Пригожина был железный характер и «желание добиться своего прямо здесь и сейчас». Президент России Владимир Путин, который был знаком с Пригожиным несколько десятилетий, говорил о его тяжелой судьбе и серьезных ошибках. Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала Пригожина большим патриотом. Самолет Евгения Пригожина упал в Тверской области 23 августа. Все, кто был на борту, погибли. Тела еще не опознаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...