Кадыров простился с Пригожиным

25 августа 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Кадыров отметил железный характер Пригожина Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал прощальный пост в память об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине, который, предположительно, находился на борту потерпевшего крушение бизнес-джета. Он отметил вклад Пригожина в проведение спецоперации. «Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. Его гибель — большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Глава Чечни добавил, что содействовал Пригожину в решении некоторых вопросов по Ливии и Африке. В один из визитов Пригожин вручил Кадырову золотую медаль «Вагнера» «За особые заслуги». По словам Кадырова, у Пригожина был железный характер и «желание добиться своего прямо здесь и сейчас». Президент России Владимир Путин, который был знаком с Пригожиным несколько десятилетий, говорил о его тяжелой судьбе и серьезных ошибках. Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала Пригожина большим патриотом. Самолет Евгения Пригожина упал в Тверской области 23 августа. Все, кто был на борту, погибли. Тела еще не опознаны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал прощальный пост в память об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине, который, предположительно, находился на борту потерпевшего крушение бизнес-джета. Он отметил вклад Пригожина в проведение спецоперации. «Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. Его гибель — большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что содействовал Пригожину в решении некоторых вопросов по Ливии и Африке. В один из визитов Пригожин вручил Кадырову золотую медаль «Вагнера» «За особые заслуги». По словам Кадырова, у Пригожина был железный характер и «желание добиться своего прямо здесь и сейчас». Президент России Владимир Путин, который был знаком с Пригожиным несколько десятилетий, говорил о его тяжелой судьбе и серьезных ошибках. Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала Пригожина большим патриотом. Самолет Евгения Пригожина упал в Тверской области 23 августа. Все, кто был на борту, погибли. Тела еще не опознаны.