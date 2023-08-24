В России проверят безопасность обуви и парфюма в системе маркировки

25 августа 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Эксперты будут проверять безопасность бутилированной воды, обуви и шин Фото: Размик Закарян © URA.RU В России с 1 сентября по 30 августа 2024 года будут проверять безопасность обуви, духов, шин и упакованной питьевой воды в системе маркировки. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации РФ. «Эксперимент по проверке сертификатов и деклараций на маркируемые товары через госсистему пройдет в РФ с 1 сентября по 30 августа 2024-го. Он затронет четыре группы товаров: обувь, духи и туалетную воду, шины и покрышки, а также бутилированную воду», — следует из постановления , которое вступило в силу 25 августа. Разрешительные документы будут привязаны к конкретному маркированному товару. Система позволит проверить наличие и статус документа на товар, тем самым предотвратив продажу небезопасной продукции. Проводить эксперимент будут Минпромторг, Минэкономики, Минцифры, Росаккредитация, Роспотребнадзор, ФТС и Ростехнадзор. О том, что правительство РФ в августе может запустить эксперимент по контролю за безопасностью товаров c помощью информационной системы маркировки писал « Коммерсант ». Проект постановления об этом подготовил Минпромторг. Необходимость усиления контроля объясняется тем, что наличие разрешительных документов не гарантирует безопасности продукции, поскольку нельзя определить на какой именно товар выдан документ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России с 1 сентября по 30 августа 2024 года будут проверять безопасность обуви, духов, шин и упакованной питьевой воды в системе маркировки. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации РФ. «Эксперимент по проверке сертификатов и деклараций на маркируемые товары через госсистему пройдет в РФ с 1 сентября по 30 августа 2024-го. Он затронет четыре группы товаров: обувь, духи и туалетную воду, шины и покрышки, а также бутилированную воду», — следует из постановления, которое вступило в силу 25 августа. Разрешительные документы будут привязаны к конкретному маркированному товару. Система позволит проверить наличие и статус документа на товар, тем самым предотвратив продажу небезопасной продукции. Проводить эксперимент будут Минпромторг, Минэкономики, Минцифры, Росаккредитация, Роспотребнадзор, ФТС и Ростехнадзор. О том, что правительство РФ в августе может запустить эксперимент по контролю за безопасностью товаров c помощью информационной системы маркировки писал «Коммерсант». Проект постановления об этом подготовил Минпромторг. Необходимость усиления контроля объясняется тем, что наличие разрешительных документов не гарантирует безопасности продукции, поскольку нельзя определить на какой именно товар выдан документ.