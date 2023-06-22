В России появится реестр товаров для биологической безопасности населения

23 июня 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

В реестр препаратов могут войти лекарства и вакцины для борьбы с биологическими угрозами Фото: Анна Майорова © URA.RU Минздрав предложил наделить Правительство РФ полномочиями по созданию реестра товаров и реестра предприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности населения. Соответствующие поправки предлагается внести в профильный закон. «Правительственная комиссия по законотворческой деятельности поддержала инициативу Минздрава о новых полномочиях Белого дома в области биологической безопасности. В частности, создание реестра товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности населения. А также реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства такой продукции», — ознакомились «Ведомости» с текстом предлагаемых поправок в закон. По мнению экспертов, в первый перечень могут войти медицинские препараты, лекарства и вакцины, необходимые при возникновении биологической угрозы. Реестр предприятий будет сформирован федеральными органами власти на основе имеющихся данных. Уточняется, что законопроект уже прошел согласование Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития, Минсельхозом, ФМБА, Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о подготовке Соединенными Штатами биологической войны против России. Он заявил о необходимости организовать подготовку к активному противодействию Вашингтону на фоне подобных рисков. Кроме того, стало известно о проведении США биологических программ с целью изучения новых способов распространения биооружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минздрав предложил наделить Правительство РФ полномочиями по созданию реестра товаров и реестра предприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности населения. Соответствующие поправки предлагается внести в профильный закон. «Правительственная комиссия по законотворческой деятельности поддержала инициативу Минздрава о новых полномочиях Белого дома в области биологической безопасности. В частности, создание реестра товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности населения. А также реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства такой продукции», — ознакомились «Ведомости» с текстом предлагаемых поправок в закон. По мнению экспертов, в первый перечень могут войти медицинские препараты, лекарства и вакцины, необходимые при возникновении биологической угрозы. Реестр предприятий будет сформирован федеральными органами власти на основе имеющихся данных. Уточняется, что законопроект уже прошел согласование Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития, Минсельхозом, ФМБА, Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о подготовке Соединенными Штатами биологической войны против России. Он заявил о необходимости организовать подготовку к активному противодействию Вашингтону на фоне подобных рисков. Кроме того, стало известно о проведении США биологических программ с целью изучения новых способов распространения биооружия.