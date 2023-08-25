Балицкий объяснил, почему провалится наступление ВСУ на запорожском направлении

Балицкий: ВСУ не способны наступать батальонами

25 августа 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

ВСУ не могут собрать необходимое количество техники, чтобы нанести мощный удар, заявил Евгений Балицкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины не могут наступать батальонами, поскольку российские военные нанесут по ним огневое поражение. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Из-за этого украинское наступление терпит поражение. «Всех волнует, почему они не соберут там сразу 10 батальонов. Потому что как только они соберутся, туда сразу полетит все, что может летать, мы сразу нанесем огневое поражение», — сказал Балицкий в интервью РИА Новости. Он добавил, что ВСУ не могут собрать необходимое количество техники, чтобы нанести мощный удар. По его словам, украинцам приходится наступать маленькими группами и волнами, что является легкой целью для стрелковых подразделений ВС РФ. Ранее Балицкий заявил, что рубеж обороны села Работино в Запорожской области станет финальным для Киева в рамках наступления. Он добавил, что ВСУ несут большие потери в живой силе и западной технике. Балицкий также сообщил, что во время диалога о спецоперации президент РФ Владимир Путин пообещал «много интересного» на фронте будущей осенью, передает RT.

Вооруженные силы Украины не могут наступать батальонами, поскольку российские военные нанесут по ним огневое поражение. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Из-за этого украинское наступление терпит поражение. «Всех волнует, почему они не соберут там сразу 10 батальонов. Потому что как только они соберутся, туда сразу полетит все, что может летать, мы сразу нанесем огневое поражение», — сказал Балицкий в интервью РИА Новости. Он добавил, что ВСУ не могут собрать необходимое количество техники, чтобы нанести мощный удар. По его словам, украинцам приходится наступать маленькими группами и волнами, что является легкой целью для стрелковых подразделений ВС РФ. Ранее Балицкий заявил, что рубеж обороны села Работино в Запорожской области станет финальным для Киева в рамках наступления. Он добавил, что ВСУ несут большие потери в живой силе и западной технике. Балицкий также сообщил, что во время диалога о спецоперации президент РФ Владимир Путин пообещал «много интересного» на фронте будущей осенью, передает RT.