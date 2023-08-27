Компания экс-директора «Курганмашзавода» Тюкова в 2,5 раза сократила выручку

28 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Предприятие экс-директора КМЗ Петра Тюкова потеряло выручку более чем на 6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московская компания ООО «ЦПЭС», которой владеет бывший руководитель «Курганмашзавода» Петр Тюков, за год потеряла выручку на 6,3 миллиона рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. «ООО „Центр профессиональной эксплуатация и сервиса“, г. Москва. Владелец: Петр Тюков. Выручка за 2022 год: 3 705 000 рублей. Это на 6,3 миллиона рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года (10 063 000 рублей)», — говорится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. При этом на предприятии выросла чистая прибыль. В прошлом году она достигла 3,5 млн рублей. В 2021 году было заработано 2,8 млн рублей. По данным сервиса СБИС, основным видом деятельности предприятия «ЦПЭС» является управление эксплуатацией нежилого фонда. Генеральным директором числится Ирина Тюкова. Ранее URA.RU писало, что компания экс-владельца «Курганмашзавода» Михаила Болотина потеряла более 24 млн выручки. За 2022 год чебоксарская компания получила выручку в 39,4 млн, чистый убыток составил порядка 7,8 млн рублей.

Московская компания ООО «ЦПЭС», которой владеет бывший руководитель «Курганмашзавода» Петр Тюков, за год потеряла выручку на 6,3 миллиона рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. «ООО „Центр профессиональной эксплуатация и сервиса“, г. Москва. Владелец: Петр Тюков. Выручка за 2022 год: 3 705 000 рублей. Это на 6,3 миллиона рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года (10 063 000 рублей)», — говорится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. При этом на предприятии выросла чистая прибыль. В прошлом году она достигла 3,5 млн рублей. В 2021 году было заработано 2,8 млн рублей. По данным сервиса СБИС, основным видом деятельности предприятия «ЦПЭС» является управление эксплуатацией нежилого фонда. Генеральным директором числится Ирина Тюкова. Ранее URA.RU писало, что компания экс-владельца «Курганмашзавода» Михаила Болотина потеряла более 24 млн выручки. За 2022 год чебоксарская компания получила выручку в 39,4 млн, чистый убыток составил порядка 7,8 млн рублей.