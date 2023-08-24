Мэрия Нижневартовска назвала срок сноса дома, где взорвался газ

Мэрия Нижневартовска сообщила, что подрядчик ООО «СносСтройИнвест» начал подготовку демонтаж дома 6а по улице Мира, где в декабре 2022 года взорвался газ и погибли 10 человек. В telegram-канал администрации города указано, что демонтаж начнется в сентябре.
«Специалисты ООО „СносСтройИнвест“ (город Санкт-Петербург) приступили к мероприятиям по подготовке к предстоящему разбору дома 6а, расположенного на улице Мира. Непосредственный демонтаж начнется в сентябре, когда прибудет необходимая техника. Перед началом работ жители будут оповещены. Представители подрядной организации также обращают внимание, что перед началом мероприятий на территории рядом с домами будут созданы все необходимые условия для безопасного проведения работ», — указано в публикации.
Рабочие уже выставили ограждения по периметру здания. Жителям первых подъездов соседних домов, смежных Мира, 6а, будет доступен вход в квартиры. Дома, примыкающие к пострадавшему зданию, дополнительно обследуют после сноса пострадавшего дома.
Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил о сложностях со сносом пострадавшего дома. Они были вызваны тем, что несколько собственников не согласовали выкуп квартир. Первоначально планировалось снести дом летом.
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