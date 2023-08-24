Мэрия Нижневартовска назвала срок сноса дома, где взорвался газ

В Нижневартовске дом, где взорвался газ, начнут сносить в сентябре

25 августа 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Дом, где взорвался газ, начнут сносить в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Мэрия Нижневартовска сообщила, что подрядчик ООО «СносСтройИнвест» начал подготовку демонтаж дома 6а по улице Мира, где в декабре 2022 года взорвался газ и погибли 10 человек. В telegram-канал администрации города указано, что демонтаж начнется в сентябре. «Специалисты ООО „СносСтройИнвест“ (город Санкт-Петербург) приступили к мероприятиям по подготовке к предстоящему разбору дома 6а, расположенного на улице Мира. Непосредственный демонтаж начнется в сентябре, когда прибудет необходимая техника. Перед началом работ жители будут оповещены. Представители подрядной организации также обращают внимание, что перед началом мероприятий на территории рядом с домами будут созданы все необходимые условия для безопасного проведения работ», — указано в публикации. Рабочие уже выставили ограждения по периметру здания. Жителям первых подъездов соседних домов, смежных Мира, 6а, будет доступен вход в квартиры. Дома, примыкающие к пострадавшему зданию, дополнительно обследуют после сноса пострадавшего дома. Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил о сложностях со сносом пострадавшего дома. Они были вызваны тем, что несколько собственников не согласовали выкуп квартир. Первоначально планировалось снести дом летом.

Мэрия Нижневартовска сообщила, что подрядчик ООО «СносСтройИнвест» начал подготовку демонтаж дома 6а по улице Мира, где в декабре 2022 года взорвался газ и погибли 10 человек. В telegram-канал администрации города указано, что демонтаж начнется в сентябре. «Специалисты ООО „СносСтройИнвест“ (город Санкт-Петербург) приступили к мероприятиям по подготовке к предстоящему разбору дома 6а, расположенного на улице Мира. Непосредственный демонтаж начнется в сентябре, когда прибудет необходимая техника. Перед началом работ жители будут оповещены. Представители подрядной организации также обращают внимание, что перед началом мероприятий на территории рядом с домами будут созданы все необходимые условия для безопасного проведения работ», — указано в публикации. Рабочие уже выставили ограждения по периметру здания. Жителям первых подъездов соседних домов, смежных Мира, 6а, будет доступен вход в квартиры. Дома, примыкающие к пострадавшему зданию, дополнительно обследуют после сноса пострадавшего дома. Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил о сложностях со сносом пострадавшего дома. Они были вызваны тем, что несколько собственников не согласовали выкуп квартир. Первоначально планировалось снести дом летом.