В Свердловской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Свердловской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рост фиксируется как среди взрослого, так и детского населения региона. Об этом журналисту URA.RU сообщил осведомленный источник в сфере здравоохранения.
«В регионе за последнюю неделю отмечается резкое повышение заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими вирусами. Рост составляет порядка 20%, если сравнивать данные прошлой недели. Чуть больше 50% из числа заболевших — дети», — отмечает собеседник агентства.
Редакция URA.RU направила запрос в региональный Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор Свердловской области отмечал рост количества заболевших ОРВИ. Такие данные ведомство регистрировало с 27 февраля по 5 марта 2023.
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