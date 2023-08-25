В Свердловской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, заболевание, кашель, измерение температуры
В Свердловской области все чаще стали регистрировать пациентов с гриппом и ОРВИ Фото:

В Свердловской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рост фиксируется как среди взрослого, так и детского населения региона. Об этом журналисту URA.RU сообщил осведомленный источник в сфере здравоохранения.

«В регионе за последнюю неделю отмечается резкое повышение заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими вирусами. Рост составляет порядка 20%, если сравнивать данные прошлой недели. Чуть больше 50% из числа заболевших — дети», — отмечает собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор Свердловской области отмечал рост количества заболевших ОРВИ. Такие данные ведомство регистрировало с 27 февраля по 5 марта 2023.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рост фиксируется как среди взрослого, так и детского населения региона. Об этом журналисту URA.RU сообщил осведомленный источник в сфере здравоохранения. «В регионе за последнюю неделю отмечается резкое повышение заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими вирусами. Рост составляет порядка 20%, если сравнивать данные прошлой недели. Чуть больше 50% из числа заболевших — дети», — отмечает собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в региональный Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор Свердловской области отмечал рост количества заболевших ОРВИ. Такие данные ведомство регистрировало с 27 февраля по 5 марта 2023.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...