В Свердловской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

25 августа 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

В Свердловской области все чаще стали регистрировать пациентов с гриппом и ОРВИ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рост фиксируется как среди взрослого, так и детского населения региона. Об этом журналисту URA.RU сообщил осведомленный источник в сфере здравоохранения. «В регионе за последнюю неделю отмечается резкое повышение заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими вирусами. Рост составляет порядка 20%, если сравнивать данные прошлой недели. Чуть больше 50% из числа заболевших — дети», — отмечает собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в региональный Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор Свердловской области отмечал рост количества заболевших ОРВИ. Такие данные ведомство регистрировало с 27 февраля по 5 марта 2023.

В Свердловской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рост фиксируется как среди взрослого, так и детского населения региона. Об этом журналисту URA.RU сообщил осведомленный источник в сфере здравоохранения. «В регионе за последнюю неделю отмечается резкое повышение заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими вирусами. Рост составляет порядка 20%, если сравнивать данные прошлой недели. Чуть больше 50% из числа заболевших — дети», — отмечает собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в региональный Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор Свердловской области отмечал рост количества заболевших ОРВИ. Такие данные ведомство регистрировало с 27 февраля по 5 марта 2023.