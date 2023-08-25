Песков: ЧВК «Вагнер» не существует

25 августа 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что группа «Вагнер» внесла ощутимый вклад в спецоперацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частной военной компании «Вагнер» не существует, есть только группа «Вагнер». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он отметил что военная группа внесла ощутимый вклад в спецоперацию. «ЧВК „Вагнер“ не существует. Существует группа „Вагнер“, которая внесла вклад в СВО. Врио главы ДНР Денис Пушилин вчера об этом говорил. Геройство этих людей не будет забыто. Будущего — не знаю», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сменил название своей военной компании. После этого она стала называться группа «Вагнер». Это было сделано, когда бойцы компании приступили к обучению белорусских военных.

Частной военной компании «Вагнер» не существует, есть только группа «Вагнер». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он отметил что военная группа внесла ощутимый вклад в спецоперацию. «ЧВК „Вагнер“ не существует. Существует группа „Вагнер“, которая внесла вклад в СВО. Врио главы ДНР Денис Пушилин вчера об этом говорил. Геройство этих людей не будет забыто. Будущего — не знаю», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сменил название своей военной компании. После этого она стала называться группа «Вагнер». Это было сделано, когда бойцы компании приступили к обучению белорусских военных.