В Нижневартовске суд оштрафовал главу «Русской общины» за нацистскую символику

Главу «Русской общины» Нижневартовска Сергея Долгополова оштрафовали за размещение на его странице в социальных сетях нацистской символики. Информация опубликована на сайте городского суда.
«Долгополов С. Ю. на своем персональном профиле в социальной сети „Вконтакте“, под именем „С. Ю.“, к которой имеют свободный доступ все пользователи данной социальной сети, разместил фотографии, которые содержат демонстрацию символики „Нацистской Германии“ в виде символики отрядов „SS“ — сдвоенная Зиг-руна, которая использовалась на эмблеме нацистской организации СС „SS“, в виде руны „Одал“ — эмблема Седьмой добровольческой горной дивизии СС „Принц Ойген“. Любая демонстрация данной атрибутики нарушает требования статьи 13 Федерального закона „О противодействии экстремистской деятельности“. Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 и назначил штраф в размере 1000 рублей», — указано в решении по делу.
Заседание проходило 18 августа 2023 года. Дело об административном нарушении возбуждено на основании рапорта оперуполномоченного ЦЭП УМВД России по ХМАО-Югре Абукеримова А.К. Согласно данным с сайта горсуда, Долгополов признал вину. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток.
Корреспонденту агентства удалось связаться с главой общины. Он отказался от комментариев и сообщил, что планирует обжаловать решение суда.
Ранее URA.RU писало, что Долгополов заявил об угрозах со стороны неизвестных, представившихся сотрудниками мэрии Нижневартовска. После нескольких резонансных публикаций о торговле гражданством РФ в местном ОУФМС лидеру общины стали поступать звонки с предложением «подумать о себе, о семье и о будущем».
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