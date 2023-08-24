В Нижневартовске суд оштрафовал главу «Русской общины» за нацистскую символику

25 августа 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Суд признал главу русской общины виновным в размещении нацистской символики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главу «Русской общины» Нижневартовска Сергея Долгополова оштрафовали за размещение на его странице в социальных сетях нацистской символики. Информация опубликована на сайте городского суда. «Долгополов С. Ю. на своем персональном профиле в социальной сети „Вконтакте“, под именем „С. Ю.“, к которой имеют свободный доступ все пользователи данной социальной сети, разместил фотографии, которые содержат демонстрацию символики „Нацистской Германии“ в виде символики отрядов „SS“ — сдвоенная Зиг-руна, которая использовалась на эмблеме нацистской организации СС „SS“, в виде руны „Одал“ — эмблема Седьмой добровольческой горной дивизии СС „Принц Ойген“. Любая демонстрация данной атрибутики нарушает требования статьи 13 Федерального закона „О противодействии экстремистской деятельности“. Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 и назначил штраф в размере 1000 рублей», — указано в решении по делу. Заседание проходило 18 августа 2023 года. Дело об административном нарушении возбуждено на основании рапорта оперуполномоченного ЦЭП УМВД России по ХМАО-Югре Абукеримова А.К. Согласно данным с сайта горсуда, Долгополов признал вину. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток. Корреспонденту агентства удалось связаться с главой общины. Он отказался от комментариев и сообщил, что планирует обжаловать решение суда. Ранее URA.RU писало, что Долгополов заявил об угрозах со стороны неизвестных, представившихся сотрудниками мэрии Нижневартовска. После нескольких резонансных публикаций о торговле гражданством РФ в местном ОУФМС лидеру общины стали поступать звонки с предложением «подумать о себе, о семье и о будущем». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главу «Русской общины» Нижневартовска Сергея Долгополова оштрафовали за размещение на его странице в социальных сетях нацистской символики. Информация опубликована на сайте городского суда. «Долгополов С. Ю. на своем персональном профиле в социальной сети „Вконтакте“, под именем „С. Ю.“, к которой имеют свободный доступ все пользователи данной социальной сети, разместил фотографии, которые содержат демонстрацию символики „Нацистской Германии“ в виде символики отрядов „SS“ — сдвоенная Зиг-руна, которая использовалась на эмблеме нацистской организации СС „SS“, в виде руны „Одал“ — эмблема Седьмой добровольческой горной дивизии СС „Принц Ойген“. Любая демонстрация данной атрибутики нарушает требования статьи 13 Федерального закона „О противодействии экстремистской деятельности“. Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 и назначил штраф в размере 1000 рублей», — указано в решении по делу. Заседание проходило 18 августа 2023 года. Дело об административном нарушении возбуждено на основании рапорта оперуполномоченного ЦЭП УМВД России по ХМАО-Югре Абукеримова А.К. Согласно данным с сайта горсуда, Долгополов признал вину. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток. Корреспонденту агентства удалось связаться с главой общины. Он отказался от комментариев и сообщил, что планирует обжаловать решение суда. Ранее URA.RU писало, что Долгополов заявил об угрозах со стороны неизвестных, представившихся сотрудниками мэрии Нижневартовска. После нескольких резонансных публикаций о торговле гражданством РФ в местном ОУФМС лидеру общины стали поступать звонки с предложением «подумать о себе, о семье и о будущем».