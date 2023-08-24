В Тюмени резко подешевели путевки в Турцию

25 августа 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Стоимость путевок начинается от 45 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени резко подешевели путевки в Турцию с вылетом в ближайшие даты. Как сообщила URA.RU управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова, цены на тур на двоих начинаются от 45 тысяч рублей. «Путевки в Турцию действительно подешевели, но это исключительно с вылетом в ближайшие даты. И за счет снижения курса доллара произошел спад цены. Улететь сейчас можно по очень привлекательным ценам — от 45 тысяч рублей на двоих взрослых на неделю», — рассказала корреспонденту URA.RU Завьялова. Ранее агентство писало о самых дешевых направлениях для отдыха тюменцев на осенние каникулы. По словам турагентов, в топ бюджетных стран входят Турция и Вьетнам.

В Тюмени резко подешевели путевки в Турцию с вылетом в ближайшие даты. Как сообщила URA.RU управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова, цены на тур на двоих начинаются от 45 тысяч рублей. «Путевки в Турцию действительно подешевели, но это исключительно с вылетом в ближайшие даты. И за счет снижения курса доллара произошел спад цены. Улететь сейчас можно по очень привлекательным ценам — от 45 тысяч рублей на двоих взрослых на неделю», — рассказала корреспонденту URA.RU Завьялова. Ранее агентство писало о самых дешевых направлениях для отдыха тюменцев на осенние каникулы. По словам турагентов, в топ бюджетных стран входят Турция и Вьетнам.