24 августа 2023

В Тюмени резко подешевели путевки в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость путевок начинается от 45 тысяч рублей Фото:

В Тюмени резко подешевели путевки в Турцию с вылетом в ближайшие даты. Как сообщила URA.RU управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова, цены на тур на двоих начинаются от 45 тысяч рублей.

«Путевки в Турцию действительно подешевели, но это исключительно с вылетом в ближайшие даты. И за счет снижения курса доллара произошел спад цены. Улететь сейчас можно по очень привлекательным ценам — от 45 тысяч рублей на двоих взрослых на неделю», — рассказала корреспонденту URA.RU Завьялова.

Ранее агентство писало о самых дешевых направлениях для отдыха тюменцев на осенние каникулы. По словам турагентов, в топ бюджетных стран входят Турция и Вьетнам.

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В Тюмени резко подешевели путевки в Турцию с вылетом в ближайшие даты. Как сообщила URA.RU управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова, цены на тур на двоих начинаются от 45 тысяч рублей. «Путевки в Турцию действительно подешевели, но это исключительно с вылетом в ближайшие даты. И за счет снижения курса доллара произошел спад цены. Улететь сейчас можно по очень привлекательным ценам — от 45 тысяч рублей на двоих взрослых на неделю», — рассказала корреспонденту URA.RU Завьялова. Ранее агентство писало о самых дешевых направлениях для отдыха тюменцев на осенние каникулы. По словам турагентов, в топ бюджетных стран входят Турция и Вьетнам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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