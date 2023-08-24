Тюменская птицефабрика испортила аппетит жителям Голышманово. Фото

Жители тюменского Голышманово пожаловались в Россельхознадзор на мух и неприятный запах

25 августа 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Отходы птицеводства вытекли через прорехи в ограждении пометохранилища Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Птицеводческое хозяйство ООО «Руском», расположенное в Голышманово Тюменской области, испортило соседям аппетит запахом помета и большим количеством мух. С такими жалобами обратились в региональное управление Россельхознадзора жители поселка. «Обращения граждан рабочего поселка Голышманово стали поводом для проведения проверки без взаимодействия с контролируемым лицом. В ходе осмотра прилегающей к пометохранилищу общедоступной территории выявлено вытекание куриного помета из-под ограждения на поверхность земли», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Специалисты так же отметили наличие неприятного запаха и большого количества насекомых, однако складирвоания помета за пределами отведенной для этого территории не выявили. Тем не менее, инспекторы зафиксировали признаки нарушения обязательных требований ветеринарных правил содержания птиц и требований к обращению побочных продуктов животноводства. Руководству предприятия вынесли предостережение с предложением устранить выявленные нарушения. Ранее URA.RU рассказало о других нарушениях, которые допускают тюменские птицеводы. Фото — УРСН по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

Птицеводческое хозяйство ООО «Руском», расположенное в Голышманово Тюменской области, испортило соседям аппетит запахом помета и большим количеством мух. С такими жалобами обратились в региональное управление Россельхознадзора жители поселка. «Обращения граждан рабочего поселка Голышманово стали поводом для проведения проверки без взаимодействия с контролируемым лицом. В ходе осмотра прилегающей к пометохранилищу общедоступной территории выявлено вытекание куриного помета из-под ограждения на поверхность земли», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Специалисты так же отметили наличие неприятного запаха и большого количества насекомых, однако складирвоания помета за пределами отведенной для этого территории не выявили. Тем не менее, инспекторы зафиксировали признаки нарушения обязательных требований ветеринарных правил содержания птиц и требований к обращению побочных продуктов животноводства. Руководству предприятия вынесли предостережение с предложением устранить выявленные нарушения. Ранее URA.RU рассказало о других нарушениях, которые допускают тюменские птицеводы.