24 августа 2023

Тюменская птицефабрика испортила аппетит жителям Голышманово. Фото

Жители тюменского Голышманово пожаловались в Россельхознадзор на мух и неприятный запах
© Служба новостей «URA.RU»
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Страусиная ферма. Пермь, курица, птицеводство
Отходы птицеводства вытекли через прорехи в ограждении пометохранилища Фото:

Птицеводческое хозяйство ООО «Руском», расположенное в Голышманово Тюменской области, испортило соседям аппетит запахом помета и большим количеством мух. С такими жалобами обратились в региональное управление Россельхознадзора жители поселка.

«Обращения граждан рабочего поселка Голышманово стали поводом для проведения проверки без взаимодействия с контролируемым лицом. В ходе осмотра прилегающей к пометохранилищу общедоступной территории выявлено вытекание куриного помета из-под ограждения на поверхность земли», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты так же отметили наличие неприятного запаха и большого количества насекомых, однако складирвоания помета за пределами отведенной для этого территории не выявили. Тем не менее, инспекторы зафиксировали признаки нарушения обязательных требований ветеринарных правил содержания птиц и требований к обращению побочных продуктов животноводства.

Руководству предприятия вынесли предостережение с предложением устранить выявленные нарушения. Ранее URA.RU рассказало о других нарушениях, которые допускают тюменские птицеводы.

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Птицеводческое хозяйство ООО «Руском», расположенное в Голышманово Тюменской области, испортило соседям аппетит запахом помета и большим количеством мух. С такими жалобами обратились в региональное управление Россельхознадзора жители поселка. «Обращения граждан рабочего поселка Голышманово стали поводом для проведения проверки без взаимодействия с контролируемым лицом. В ходе осмотра прилегающей к пометохранилищу общедоступной территории выявлено вытекание куриного помета из-под ограждения на поверхность земли», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Специалисты так же отметили наличие неприятного запаха и большого количества насекомых, однако складирвоания помета за пределами отведенной для этого территории не выявили. Тем не менее, инспекторы зафиксировали признаки нарушения обязательных требований ветеринарных правил содержания птиц и требований к обращению побочных продуктов животноводства. Руководству предприятия вынесли предостережение с предложением устранить выявленные нарушения. Ранее URA.RU рассказало о других нарушениях, которые допускают тюменские птицеводы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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