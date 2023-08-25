Турагент объяснил причины массового снижения цен на туры из Екатеринбурга в Турцию

Цены на туры из Екатеринбурга в Турцию упали из-за начала учебного года

25 августа 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Стоимость туров из Екатеринбурга в Турцию упала из-за начала учебного года Фото: Нина Калинина © URA.RU Под конец летнего сезона туры из Екатеринбурга в Турцию подешевели на 30%-40%. Представитель турагентства Anex Tour Алена Хитрова связала это с подготовкой местных жителей к учебному году. Своим мнением она поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU. «Последние три дня наблюдалось ситуативное снижение цен, которое распространялось на ближайшие заезды, то есть на вылеты 23 августа — 3 сентября. В первую очередь, мы связываем это с подготовкой к учебному сезону. Туристы с детьми школьного возраста к этому моменту либо уже отдохнули, либо планируют поездку на осень (первые каникулы или новогодние заезды)», — рассказала в Алена Хитрова. По ее словам, дать точный ответ сколько стоили туры из Екатеринбурга сложно, так как цены постоянно меняются. «Поскольку самих рейсов меньше, наибольшее снижение было зафиксировано на рейсы из Москвы (туры начинались от 69 тысяч рублей за семь ночей). На сегодня, минимальный тур на девять ночей в отель четыре звезды из Екатеринбурга начинается от 91 тысячи рублей», — отметила представитель компании турагентства. Ранее URA.RU писало о том, куда можно отправиться из Екатеринбурга в отпуск вместо Крыма. В список стран попали Турция, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

Под конец летнего сезона туры из Екатеринбурга в Турцию подешевели на 30%-40%. Представитель турагентства Anex Tour Алена Хитрова связала это с подготовкой местных жителей к учебному году. Своим мнением она поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU. «Последние три дня наблюдалось ситуативное снижение цен, которое распространялось на ближайшие заезды, то есть на вылеты 23 августа — 3 сентября. В первую очередь, мы связываем это с подготовкой к учебному сезону. Туристы с детьми школьного возраста к этому моменту либо уже отдохнули, либо планируют поездку на осень (первые каникулы или новогодние заезды)», — рассказала в Алена Хитрова. По ее словам, дать точный ответ сколько стоили туры из Екатеринбурга сложно, так как цены постоянно меняются. «Поскольку самих рейсов меньше, наибольшее снижение было зафиксировано на рейсы из Москвы (туры начинались от 69 тысяч рублей за семь ночей). На сегодня, минимальный тур на девять ночей в отель четыре звезды из Екатеринбурга начинается от 91 тысячи рублей», — отметила представитель компании турагентства. Ранее URA.RU писало о том, куда можно отправиться из Екатеринбурга в отпуск вместо Крыма. В список стран попали Турция, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.