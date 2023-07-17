Турагенты назвали екатеринбуржцам направления, куда можно отправиться в отпуск вместо Крыма

Турагенты предложили отправиться екатеринбуржцам вместо Крыма в Дагестан, Турцию и Казань

Вместо Крыма екатеринбуржцам посоветовали отправиться в Казань и Дагестан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбуржцам посоветовали полететь в Турцию, Дагестан, Москву, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вместо Крыма, где после ночной атаки на Крымский мост приостановили продажу туров. Альтернативными направлениями с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе Anex Tour.

«Среди бюджетного и среднего ценового сегмента можно выделить такие направления для отдыха летом: Египет, Турция, ОАЭ, Казахстан. Также как вариант можно рассмотреть экскурсионные поездки по России, например в Дагестан, Санкт-Петербург, Москву, Казань», — сказали в турагентстве.

Стоимость тура в Египет для двоих начинается от 140 тысяч рублей за девять ночей, цена путешествия в Турцию похожая, но его длительность составляет семь дней. Туры в ОАЭ и Казахстан из столицы Урала на двух человек стоят от 113 тысяч до 124 тысяч рублей за семь ночей. Экскурсионная поездки в Калининград и Санкт-Петербург оценивают от 88 тысяч до 127 тысяч рублей за неделю.

Также корреспондент URA.RU обратился за информацией в местные турагентства. Представители компаний посоветовали рассмотреть варианты поездок на курорты Краснодарского края и Абхазию.

В ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. Согласно источникам в Службе безопасности Украины (СБУ), происшествие является «спецоперацией» военно-морских сил Украины и СБУ. После чего турагенты перестали продавать билеты на экскурсии из Екатеринбурга в Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать ремонт Крымского моста.