Археологи нашли останки средневековых вождей аборигенов из ХМАО

25 августа 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Раскопки проводились в одном из самых богатых захоронений ХМАО Фото: Московец Илья © URA.RU Археологи нашли в ХМАО место захоронения членов семьи средневековых вождей салымских хантов, возрастом около 1,6 тысяч лет. О находке корреспонденту URA.RU рассказали в институте археологии Севера. «Священная кедровая роща в Салымском некрополе — одно из самых богатых статусных захоронений, периода Великого переселения и начала Железного века. Этим летом мы нашли крупное захоронение семей средневековых вождей. Находки подтвердили, что некрополь начал свое функционирование более 1600 лет назад. За два месяцев археологических раскопок нам удалось обнаружить более 100 артефактов», — рассказала сотрудница института Ксения Ермакова. Это захоронение археологи исследуют уже на протяжение ста лет. Важные находки вскоре представят в музейном комплексе «Священная кедровая роща», над проектом которого югорские ученые работают уже около 20 лет. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в 2022 году на берегу Сыркового Сора югорские школьники нашли уникальное захоронение ребенка вождя. Детское погребение обнаружили далеко от ранее установленных могил вождей. Это стало сигналом к тому, что система захоронений в Священной кедровой роще более обширна, чем считалось раньше.

Археологи нашли в ХМАО место захоронения членов семьи средневековых вождей салымских хантов, возрастом около 1,6 тысяч лет. О находке корреспонденту URA.RU рассказали в институте археологии Севера. «Священная кедровая роща в Салымском некрополе — одно из самых богатых статусных захоронений, периода Великого переселения и начала Железного века. Этим летом мы нашли крупное захоронение семей средневековых вождей. Находки подтвердили, что некрополь начал свое функционирование более 1600 лет назад. За два месяцев археологических раскопок нам удалось обнаружить более 100 артефактов», — рассказала сотрудница института Ксения Ермакова. Это захоронение археологи исследуют уже на протяжение ста лет. Важные находки вскоре представят в музейном комплексе «Священная кедровая роща», над проектом которого югорские ученые работают уже около 20 лет. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в 2022 году на берегу Сыркового Сора югорские школьники нашли уникальное захоронение ребенка вождя. Детское погребение обнаружили далеко от ранее установленных могил вождей. Это стало сигналом к тому, что система захоронений в Священной кедровой роще более обширна, чем считалось раньше.