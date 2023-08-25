Военный эксперт Дандыкин заявил о конфликте между НАТО и ВСУ

26 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Силы НАТО и ВСУ конфликтуют из-за провалов контрнаступления Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Между НАТО и вооруженными силами Украины (ВСУ) есть конфликт из-за неудачного контрнаступления, что сыграет на руку российской армии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. «Там стали ругаться и друг на друга перекладывать вину. ВСУ говорят, что натовцы виноваты, натовцы говорят, что виноваты украинские войска. Это хорошо. Когда у них в команде идет раздрай, это для нас нормально. Когда хозяин кормит собаку, она не должна его кусать за руку. Им дают много чего. Халява не может бесконечно длиться. Нужна отдача», — сказал Василий Дандыкин. Военный эксперт выразил мнение, что осенью российская армия может перейти в наступление. «Сейчас они запустили последние резервы, где бои идут в Запорожье. В активной обороне лето осталось за нами. А осень покажет. Думаю, что и осень останется за нами, только в другом исполнении. Это территории, которые в нашей Конституции и их надо освобождать. Врага надо отбрасывать от границ. Враг еще мотивирован, но у меня есть осторожное чувство оптимизма», — добавил собеседник агентства. Ранее американский обозреватель Маркус Уокер сообщил, что политики Запада разрабатывают планы по прекращению конфликта на Украине. Однако, отметил журналист, их предложения не устроят ни Москву, ни Киев. По словам автора, позиция Запада связана со стремлением сдержать конфликт на Украине. Он добавил, что страны НАТО не верят в победу Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Между НАТО и вооруженными силами Украины (ВСУ) есть конфликт из-за неудачного контрнаступления, что сыграет на руку российской армии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. «Там стали ругаться и друг на друга перекладывать вину. ВСУ говорят, что натовцы виноваты, натовцы говорят, что виноваты украинские войска. Это хорошо. Когда у них в команде идет раздрай, это для нас нормально. Когда хозяин кормит собаку, она не должна его кусать за руку. Им дают много чего. Халява не может бесконечно длиться. Нужна отдача», — сказал Василий Дандыкин. Военный эксперт выразил мнение, что осенью российская армия может перейти в наступление. «Сейчас они запустили последние резервы, где бои идут в Запорожье. В активной обороне лето осталось за нами. А осень покажет. Думаю, что и осень останется за нами, только в другом исполнении. Это территории, которые в нашей Конституции и их надо освобождать. Врага надо отбрасывать от границ. Враг еще мотивирован, но у меня есть осторожное чувство оптимизма», — добавил собеседник агентства. Ранее американский обозреватель Маркус Уокер сообщил, что политики Запада разрабатывают планы по прекращению конфликта на Украине. Однако, отметил журналист, их предложения не устроят ни Москву, ни Киев. По словам автора, позиция Запада связана со стремлением сдержать конфликт на Украине. Он добавил, что страны НАТО не верят в победу Украины.