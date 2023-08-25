Пермяков зовут поработать без связи и интернета за зарплату в 240 тысяч

В Пермском крае ищут специалистов для работы на архипелаге Новая Земля

Для переговоров с родственниками работникам предоставят ведомственную связь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми и Пермском крае ищут специалистов для работы на объекте, расположенном на архипелаге Новая Земля в Архангельской области. Там крупной компании срочно требуются подземные проходчики-взрывники. Трудиться необходимо вахтовым методом. Срок вахты — от трех месяцев, заработная плата — 240 тысяч рублей. При этом соискателей предупреждают, что на объекте нет интернета и мобильной связи.

«Вакансия подземного проходчика-взрывника для жителей Перми и края. Работа в Архангельской области на островах Новая Земля. Выполнение работ по проходке буровзрывным способом горизонтальных горных выработок, бурение скважин установками на рельсовом ходу и перфораторами. Также нужно укладывать и снимать постоянные и временные рельсовые пути, погружать и разгружать материалы и оборудование в штольне. Вахта — от трех месяцев, размер зарплаты — 240 тысяч рублей. Интернет и сотовая связь отсутствуют, но есть ведомственная связь для переговоров с родственниками», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Работников обещают заселить в комнаты благоустроенного общежития с мебелью и бытовой техникой. В здании имеются своя столовая, сауна с душевой, телевидение НТВ+, тренажерный спортзал, бильярд, настольный теннис и солярий. Питание трехразовое и бесплатное. Обещана компенсация расходов на проезд от дома до Архангельска в размере до 20 тысяч рублей, а также обратно по окончанию вахты. Из Архангельска сотрудников доставят до Новой Земли морским или воздушным транспортом. В числе обязательных требований указаны опыт работы проходчиком-взрывником и отсутствие противопоказаний по здоровью в подземных условиях в районах Крайнего Севера.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтой на объектах ПАО «Газпром» в ЯНАО. Там необходимо трудиться на строительстве инфраструктуры Харасавэйского месторождения за зарплату в 160 тысяч рублей.