Пермяков зовут работать на объектах «Газпрома» в ЯНАО за 160 тысяч

22 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Работать предстоит на объектах газоконденсатного месторождения в ЯНАО Фото: Максим Егоров © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на объектах ПАО «Газпром» в ЯНАО. Там необходимо трудиться на строительстве инфраструктуры Харасавэйского газоконденсатного месторождения. За вахту в 30 смен обещают заплатить 160 тысяч рублей. «Работа для жителей Перми и Пермского края вахтовым методом на объектах строительства ПАО „Газпром“. Ямал, Харасавэйское месторождение. Вахта в 30 смен — 160 тысяч рублей. Обязанности — управление бульдозером марки Komatsu, поддержание экскаватора в технически исправном состоянии. Необходим опыт работы в должности машиниста бульдозера от года, подтвержденный по трудовой книжке», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Работодатель обещает обеспечить сотрудников жильем и трехразовым горячим питанием, оплатить проезд до места работы, организовать медосмотр и выдать спецодежду. В вахтовом городке имеются комнаты отдыха, мини-библиотеки, спортзалы, а также небольшие магазины. Для рабочих регулярно проводятся спортивные турниры и конкурсы профессионального мастерства. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Томской области. Там необходимо трудиться на строительстве нового реактора АЭС за заработную плату в 450 тысяч рублей.

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на объектах ПАО «Газпром» в ЯНАО. Там необходимо трудиться на строительстве инфраструктуры Харасавэйского газоконденсатного месторождения. За вахту в 30 смен обещают заплатить 160 тысяч рублей. «Работа для жителей Перми и Пермского края вахтовым методом на объектах строительства ПАО „Газпром“. Ямал, Харасавэйское месторождение. Вахта в 30 смен — 160 тысяч рублей. Обязанности — управление бульдозером марки Komatsu, поддержание экскаватора в технически исправном состоянии. Необходим опыт работы в должности машиниста бульдозера от года, подтвержденный по трудовой книжке», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Работодатель обещает обеспечить сотрудников жильем и трехразовым горячим питанием, оплатить проезд до места работы, организовать медосмотр и выдать спецодежду. В вахтовом городке имеются комнаты отдыха, мини-библиотеки, спортзалы, а также небольшие магазины. Для рабочих регулярно проводятся спортивные турниры и конкурсы профессионального мастерства. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Томской области. Там необходимо трудиться на строительстве нового реактора АЭС за заработную плату в 450 тысяч рублей.