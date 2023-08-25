Банки приостановили выдачу сельской ипотеки 25 августа 2023 в 20:02 Размер текста - 17 + Выдача сельских ипотек приостановлена из-за повышения ключевой ставки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские банки перестали выдавать льготную сельскую ипотеку из-за повышения ключевой ставки до 12%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ. «В связи с повышением ключевой ставки до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками приостановлена выдача сельских ипотек», — передает Министерство сельского хозяйства на своем сайте . Отмечается, что выдача ипотечных кредитов будет возобновлена после понижения ключевой ставки. Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 12% из-за падения курса рубля. После этого в коммерческих банках повысились ставки по вкладам, накопительным счетам и ипотекам. Российские банки перестали выдавать льготную сельскую ипотеку из-за повышения ключевой ставки до 12%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ. «В связи с повышением ключевой ставки до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками приостановлена выдача сельских ипотек», — передает Министерство сельского хозяйства на своем сайте. Отмечается, что выдача ипотечных кредитов будет возобновлена после понижения ключевой ставки. Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 12% из-за падения курса рубля. После этого в коммерческих банках повысились ставки по вкладам, накопительным счетам и ипотекам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям