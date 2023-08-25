Банки приостановили выдачу сельской ипотеки

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Клуб "Белая лошадь" в Кадниково, коттеджи, белая лошадь
Выдача сельских ипотек приостановлена из-за повышения ключевой ставки Фото:

Российские банки перестали выдавать льготную сельскую ипотеку из-за повышения ключевой ставки до 12%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

«В связи с повышением ключевой ставки до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками приостановлена выдача сельских ипотек», — передает Министерство сельского хозяйства на своем сайте. Отмечается, что выдача ипотечных кредитов будет возобновлена после понижения ключевой ставки.

Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 12% из-за падения курса рубля. После этого в коммерческих банках повысились ставки по вкладам, накопительным счетам и ипотекам.

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Российские банки перестали выдавать льготную сельскую ипотеку из-за повышения ключевой ставки до 12%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ. «В связи с повышением ключевой ставки до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками приостановлена выдача сельских ипотек», — передает Министерство сельского хозяйства на своем сайте. Отмечается, что выдача ипотечных кредитов будет возобновлена после понижения ключевой ставки. Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 12% из-за падения курса рубля. После этого в коммерческих банках повысились ставки по вкладам, накопительным счетам и ипотекам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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