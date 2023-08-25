Комментаторы обвинили адвоката в глумлении над основателями «Вагнера» Фото: Московец Илья © URA.RU

Адвокат из Нижневартовска Хамзат Израилов, которого автор telegram-канал «Дядя Слава» (более полумиллиона подписчиков) обвинил в глумлении над гибелью командиров частной армии «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, начал получать угрозы. Юрист рассказал журналисту URA.RU, что его обещали убить, разбив голову кувалдой.

«Чего я только после попадания в соцсети не услышал. Меня уже обещают убить, угрожают забить кувалдами, зарезать, расстрелять», — сообщил Израилов.

Сторис из аккаунта Израилова в экстремистской сети с критикой командиров «Вагнера» опубликовали в telegram-канале. Израилов подтвердил, что аккаунт принадлежит ему. «Я считаю, что эти люди — террористы. Они пытались свергнуть власть в России, они виноваты в смерти летчиков, которые пытались им противостоять», — заявил адвокат в беседе с корреспондентом.

Израилов разместил в сторис галерею снимков с замаскированным Пригожиным. «Маскировка не помогла. Когда не доехал до Москвы, шансов остаться в живых уже не было», — оставил он комментарий под фотографиями.

Вторая публикация была сделана уже с фото, которое приписывали Уткину. «Вот по поводу смерти этого Уткина, то я даже рад. Нацист, расист, фашист и теперь труп», — подписан снимок.

Пригожин и Уткин числятся в списках пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области. Кроме основателей «Вагнера», погибли трое членов экипажа и пять человек из ближайшего окружения Пригожина.

Адвокат сообщил, что ему взломали аккаунт. Он намерен передать скриншоты с угрозами в полицию.

Ранее URA.RU писало, что тюменец, воевавший в «Вагнере», поделился воспоминаниями о Пригожине. По словам бойца, тот был строгим, но справедливым командиром.