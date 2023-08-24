Тюменский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, каким были Пригожин и Уткин

Тюменский боец ЧВК «Вагнер»: Пригожин и Уткин были справедливыми, но строгими командирами

25 августа 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Тюменский боец назвал Пригожина справедливым, но строгим командиром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира ЧВК Дмитрия Уткина считали строгими, но справедливыми командирами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал тюменский боец ЧВК «Вагнер». «Что касаемо наших командиров, были они люди жесткие, но справедливые по отношению к бойцам. Порядок в „Вагнере“ держался только лишь на дисциплине, на жесткой. За все время, что работал в компании, видел Пригожина пару раз. Уткин человек такой же справедливый, как и Пригожин. К бойцам относились вполне адекватно. И своих не бросали на произвол судьбы», — рассказал тюменец. По словам мужчины, в Тюмени есть группа бойцов, служивших в ЧВК Пригожина. Организовать мемориал в честь командиров, числившихся погибшими, была их идеей. Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени появился стихийный мемориал в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Командиры ЧВК «Вагнер» числились в списках погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Всего на борту самолета Embraer Legacy находилось 10 человек.

Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира ЧВК Дмитрия Уткина считали строгими, но справедливыми командирами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал тюменский боец ЧВК «Вагнер». «Что касаемо наших командиров, были они люди жесткие, но справедливые по отношению к бойцам. Порядок в „Вагнере“ держался только лишь на дисциплине, на жесткой. За все время, что работал в компании, видел Пригожина пару раз. Уткин человек такой же справедливый, как и Пригожин. К бойцам относились вполне адекватно. И своих не бросали на произвол судьбы», — рассказал тюменец. По словам мужчины, в Тюмени есть группа бойцов, служивших в ЧВК Пригожина. Организовать мемориал в честь командиров, числившихся погибшими, была их идеей. Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени появился стихийный мемориал в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Командиры ЧВК «Вагнер» числились в списках погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Всего на борту самолета Embraer Legacy находилось 10 человек.