24 августа 2023

Тюменский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, каким были Пригожин и Уткин

Тюменский боец ЧВК «Вагнер»: Пригожин и Уткин были справедливыми, но строгими командирами
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Тюменский боец назвал Пригожина справедливым, но строгим командиром Фото:

Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира ЧВК Дмитрия Уткина считали строгими, но справедливыми командирами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал тюменский боец ЧВК «Вагнер».

«Что касаемо наших командиров, были они люди жесткие, но справедливые по отношению к бойцам. Порядок в „Вагнере“ держался только лишь на дисциплине, на жесткой. За все время, что работал в компании, видел Пригожина пару раз. Уткин человек такой же справедливый, как и Пригожин. К бойцам относились вполне адекватно. И своих не бросали на произвол судьбы», — рассказал тюменец.

По словам мужчины, в Тюмени есть группа бойцов, служивших в ЧВК Пригожина. Организовать мемориал в честь командиров, числившихся погибшими, была их идеей.

Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени появился стихийный мемориал в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Командиры ЧВК «Вагнер» числились в списках погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Всего на борту самолета Embraer Legacy находилось 10 человек.

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Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира ЧВК Дмитрия Уткина считали строгими, но справедливыми командирами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал тюменский боец ЧВК «Вагнер». «Что касаемо наших командиров, были они люди жесткие, но справедливые по отношению к бойцам. Порядок в „Вагнере“ держался только лишь на дисциплине, на жесткой. За все время, что работал в компании, видел Пригожина пару раз. Уткин человек такой же справедливый, как и Пригожин. К бойцам относились вполне адекватно. И своих не бросали на произвол судьбы», — рассказал тюменец. По словам мужчины, в Тюмени есть группа бойцов, служивших в ЧВК Пригожина. Организовать мемориал в честь командиров, числившихся погибшими, была их идеей. Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени появился стихийный мемориал в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Командиры ЧВК «Вагнер» числились в списках погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Всего на борту самолета Embraer Legacy находилось 10 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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