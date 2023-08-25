Зеленский анонсировал насыщенную осень

Зеленский заявил, что Киев готовит новые международные мероприятия к осени

25 августа 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что Киев готовит новые международные мероприятия к осени Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осень будет насыщенной. По его словам, сейчас Киев готовит новые международные мероприятия, которые помогут усилить страну. «Готовим новые наши международные мероприятия к осени, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также рассказал, что сейчас украинские власти начали реализовывать договоренности с Западом по поводу F-16. По словам главы СНБО Украины Алексея Данилова, истребители радикально изменят ситуацию на фронте. «Они обязательно будут в небе. И тогда уже будет определенный паритет. Потому что сегодня действительно нет паритета в воздухе. А это усложняет много вопросов, которые есть на фронте. Как только F-16 появятся и будут максимально использоваться нашими ВСУ, поверьте, ситуация будет радикально меняться у нас с вами на глазах», — заявил он. Ранее Нидерланды пообещали передать Киеву 42 истребителя F-16. Дания следом анонсировала поставку еще 19 самолетов. Их Украина выпрашивала у своих западных союзников многие месяцы, утверждая, что провальное контрнаступление ВСУ связано именно с превосходством России в воздухе. В беседе с URA.RU российский военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осень будет насыщенной. По его словам, сейчас Киев готовит новые международные мероприятия, которые помогут усилить страну. «Готовим новые наши международные мероприятия к осени, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также рассказал, что сейчас украинские власти начали реализовывать договоренности с Западом по поводу F-16. По словам главы СНБО Украины Алексея Данилова, истребители радикально изменят ситуацию на фронте. «Они обязательно будут в небе. И тогда уже будет определенный паритет. Потому что сегодня действительно нет паритета в воздухе. А это усложняет много вопросов, которые есть на фронте. Как только F-16 появятся и будут максимально использоваться нашими ВСУ, поверьте, ситуация будет радикально меняться у нас с вами на глазах», — заявил он. Ранее Нидерланды пообещали передать Киеву 42 истребителя F-16. Дания следом анонсировала поставку еще 19 самолетов. Их Украина выпрашивала у своих западных союзников многие месяцы, утверждая, что провальное контрнаступление ВСУ связано именно с превосходством России в воздухе. В беседе с URA.RU российский военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны 2024 года.