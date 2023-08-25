Зеленский анонсировал насыщенную осень

Зеленский заявил, что Киев готовит новые международные мероприятия к осени
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский заявил, что Киев готовит новые международные мероприятия к осени Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осень будет насыщенной. По его словам, сейчас Киев готовит новые международные мероприятия, которые помогут усилить страну.

«Готовим новые наши международные мероприятия к осени, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Он также рассказал, что сейчас украинские власти начали реализовывать договоренности с Западом по поводу F-16. По словам главы СНБО Украины Алексея Данилова, истребители радикально изменят ситуацию на фронте. «Они обязательно будут в небе. И тогда уже будет определенный паритет. Потому что сегодня действительно нет паритета в воздухе. А это усложняет много вопросов, которые есть на фронте. Как только F-16 появятся и будут максимально использоваться нашими ВСУ, поверьте, ситуация будет радикально меняться у нас с вами на глазах», — заявил он.

Ранее Нидерланды пообещали передать Киеву 42 истребителя F-16. Дания следом анонсировала поставку еще 19 самолетов. Их Украина выпрашивала у своих западных союзников многие месяцы, утверждая, что провальное контрнаступление ВСУ связано именно с превосходством России в воздухе. В беседе с URA.RU российский военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны 2024 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осень будет насыщенной. По его словам, сейчас Киев готовит новые международные мероприятия, которые помогут усилить страну. «Готовим новые наши международные мероприятия к осени, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также рассказал, что сейчас украинские власти начали реализовывать договоренности с Западом по поводу F-16. По словам главы СНБО Украины Алексея Данилова, истребители радикально изменят ситуацию на фронте. «Они обязательно будут в небе. И тогда уже будет определенный паритет. Потому что сегодня действительно нет паритета в воздухе. А это усложняет много вопросов, которые есть на фронте. Как только F-16 появятся и будут максимально использоваться нашими ВСУ, поверьте, ситуация будет радикально меняться у нас с вами на глазах», — заявил он. Ранее Нидерланды пообещали передать Киеву 42 истребителя F-16. Дания следом анонсировала поставку еще 19 самолетов. Их Украина выпрашивала у своих западных союзников многие месяцы, утверждая, что провальное контрнаступление ВСУ связано именно с превосходством России в воздухе. В беседе с URA.RU российский военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны 2024 года.
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