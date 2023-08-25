Глава Минобороны Украины раскрыл, когда уйдет в отставку

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности уйти в отставку в связи с очередным коррупционным скандалом. Речь идет о закупке зимних курток для ВСУ по завышенной цене. Об этом сообщили в «РБК-Украина».
«Если окажется, что Минобороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я пишу заявление об отставке», — приводит слова Резникова «РБК-Украина». Судя по закупочным документам, в части ВСУ должны были поставить зимние куртки, но в итоге были отправлены летние.
Ранее Резников уже заявлял о своей возможной отставке с поста министра обороны. Он рассматривается в качестве кандидата на должность посла Украины в Британии.
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