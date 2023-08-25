25 августа 2023

Глава Минобороны Украины раскрыл, когда уйдет в отставку

Резников выразил готовность уйти с поста, если докажут новый факт коррупции в ведомстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Возможный уход Резникова может быть связан с коррупционным скандалом Фото:

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности уйти в отставку в связи с очередным коррупционным скандалом. Речь идет о закупке зимних курток для ВСУ по завышенной цене. Об этом сообщили в «РБК-Украина».

«Если окажется, что Минобороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я пишу заявление об отставке», — приводит слова Резникова «РБК-Украина». Судя по закупочным документам, в части ВСУ должны были поставить зимние куртки, но в итоге были отправлены летние.

Ранее Резников уже заявлял о своей возможной отставке с поста министра обороны. Он рассматривается в качестве кандидата на должность посла Украины в Британии.

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности уйти в отставку в связи с очередным коррупционным скандалом. Речь идет о закупке зимних курток для ВСУ по завышенной цене. Об этом сообщили в «РБК-Украина». «Если окажется, что Минобороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я пишу заявление об отставке», — приводит слова Резникова «РБК-Украина». Судя по закупочным документам, в части ВСУ должны были поставить зимние куртки, но в итоге были отправлены летние. Ранее Резников уже заявлял о своей возможной отставке с поста министра обороны. Он рассматривается в качестве кандидата на должность посла Украины в Британии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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