Глава Минобороны Украины раскрыл, когда уйдет в отставку

Резников выразил готовность уйти с поста, если докажут новый факт коррупции в ведомстве

26 августа 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Возможный уход Резникова может быть связан с коррупционным скандалом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности уйти в отставку в связи с очередным коррупционным скандалом. Речь идет о закупке зимних курток для ВСУ по завышенной цене. Об этом сообщили в «РБК-Украина». «Если окажется, что Минобороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я пишу заявление об отставке», — приводит слова Резникова «РБК-Украина». Судя по закупочным документам, в части ВСУ должны были поставить зимние куртки, но в итоге были отправлены летние. Ранее Резников уже заявлял о своей возможной отставке с поста министра обороны. Он рассматривается в качестве кандидата на должность посла Украины в Британии.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности уйти в отставку в связи с очередным коррупционным скандалом. Речь идет о закупке зимних курток для ВСУ по завышенной цене. Об этом сообщили в «РБК-Украина». «Если окажется, что Минобороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я пишу заявление об отставке», — приводит слова Резникова «РБК-Украина». Судя по закупочным документам, в части ВСУ должны были поставить зимние куртки, но в итоге были отправлены летние. Ранее Резников уже заявлял о своей возможной отставке с поста министра обороны. Он рассматривается в качестве кандидата на должность посла Украины в Британии.