В МО рассказали об успешном отражении атак ВСУ в Московской области

26 августа 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Беспилотник был уничтожен над территорией Истринского района Московской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья, он уничтожен средствами ПВО над Истринским районом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА […]. Средствами ПВО летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — написали Минобороны в Telegram.

Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья, он уничтожен средствами ПВО над Истринским районом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА […]. Средствами ПВО летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — написали Минобороны в Telegram.