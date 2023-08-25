25 августа 2023

В МО рассказали об успешном отражении атак ВСУ в Московской области

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День инноваций Минобороны РФ ЦВО. Екатеринбург, слежка, сигнализация
Беспилотник был уничтожен над территорией Истринского района Московской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья, он уничтожен средствами ПВО над Истринским районом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА […]. Средствами ПВО летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — написали Минобороны в Telegram.

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Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья, он уничтожен средствами ПВО над Истринским районом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА […]. Средствами ПВО летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — написали Минобороны в Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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