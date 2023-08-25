В МО рассказали об успешном отражении атак ВСУ в Московской области

Беспилотник был уничтожен над территорией Истринского района Московской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья, он уничтожен средствами ПВО над Истринским районом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА […]. Средствами ПВО летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», —
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