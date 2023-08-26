ВС РФ продвигаются под Купянском благодаря аэроразведке

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Основа боев в зоне СВО держится на работе аэроразведки, рассказал Денис Кулага Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка «Запад» с помощью беспилотников обнаруживает позиции украинцев под Купянском и корректирует огонь артиллерии. Об этом рассказал корреспондент Денис Кулага.

«Снарядами поражают каждую точку, где (беспилотником — прим. URA.RU) было зафиксировано движение противника», — сообщил Кулага в репортаже из населенного пункта Новоселовское, опубликованным Пятым каналом. По его словам, основа боев в зоне СВО держится на работе аэроразведки.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие из группировки «Запад» улучшили тактическое положение в ходе наступления на Купянском направлении. В этом секторе в ходе боев ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, передает RT.

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Группировка «Запад» с помощью беспилотников обнаруживает позиции украинцев под Купянском и корректирует огонь артиллерии. Об этом рассказал корреспондент Денис Кулага. «Снарядами поражают каждую точку, где (беспилотником — прим. URA.RU) было зафиксировано движение противника», — сообщил Кулага в репортаже из населенного пункта Новоселовское, опубликованным Пятым каналом. По его словам, основа боев в зоне СВО держится на работе аэроразведки. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие из группировки «Запад» улучшили тактическое положение в ходе наступления на Купянском направлении. В этом секторе в ходе боев ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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