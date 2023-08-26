ВС РФ продвигаются под Купянском благодаря аэроразведке

Группировка «Запад» с помощью беспилотников обнаруживает позиции украинцев под Купянском и корректирует огонь артиллерии. Об этом рассказал корреспондент Денис Кулага.
«Снарядами поражают каждую точку, где (беспилотником — прим. URA.RU) было зафиксировано движение противника», — сообщил Кулага в репортаже из населенного пункта Новоселовское, опубликованным Пятым каналом. По его словам, основа боев в зоне СВО держится на работе аэроразведки.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие из группировки «Запад» улучшили тактическое положение в ходе наступления на Купянском направлении. В этом секторе в ходе боев ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, передает RT.
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