Скончался экс-руководитель администрации президента РФ

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Дискуссия «Становление института президентства в России: как это было». Екатеринбург, филатов сергей
Сергей Филатов умер 25 августа Фото:

Бывший руководитель администрации президента России, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов скончался на 88 году жизни. Информацию о смерти подтвердила его дочь.

«Да, папа умер утром, вчера», — сказала дочь Филатова, ее слова цитирует «Петербургский дневник». Филатов руководил администрацией президента РФ с 1993 по 1996 годы.

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Бывший руководитель администрации президента России, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов скончался на 88 году жизни. Информацию о смерти подтвердила его дочь. «Да, папа умер утром, вчера», — сказала дочь Филатова, ее слова цитирует «Петербургский дневник». Филатов руководил администрацией президента РФ с 1993 по 1996 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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