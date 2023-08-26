Скончался экс-руководитель администрации президента РФ

Сергей Филатов умер 25 августа
Бывший руководитель администрации президента России, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов скончался на 88 году жизни. Информацию о смерти подтвердила его дочь.
«Да, папа умер утром, вчера», — сказала дочь Филатова, ее слова цитирует «Петербургский дневник». Филатов руководил администрацией президента РФ с 1993 по 1996 годы.
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