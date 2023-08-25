25 августа 2023

Из-за больного пассажира лайнер «Уральских авиалиний» экстренно сел в Астрахани

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Самолет летел из Москвы в Грозный (архивное фото) Фото:

Самолет «Уральских авиалиний» 25 августа экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира на борту. Самолет, как сообщили в соцсетях, летел в Грозный.

«Лайнер „Уральских авиалиний“ незапланированно сел в аэродроме Астрахани 25 августа из-за пассажира, которому стало плохо. Самолет летел из Москвы в Грозный», — пишет telegram-канал Aviaincident.

О состоянии здоровья пассажира не сообщается. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.

Ранее на борту «Уральских авиалиний» у стюардессы остановилось сердце прямо во время полета. Самолет летел из Сочи в Москву. Airbus A321 экстренно посадили в Волгограде, стюардессу увезли в больницу.

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Самолет «Уральских авиалиний» 25 августа экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира на борту. Самолет, как сообщили в соцсетях, летел в Грозный. «Лайнер „Уральских авиалиний“ незапланированно сел в аэродроме Астрахани 25 августа из-за пассажира, которому стало плохо. Самолет летел из Москвы в Грозный», — пишет telegram-канал Aviaincident. О состоянии здоровья пассажира не сообщается. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается. Ранее на борту «Уральских авиалиний» у стюардессы остановилось сердце прямо во время полета. Самолет летел из Сочи в Москву. Airbus A321 экстренно посадили в Волгограде, стюардессу увезли в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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