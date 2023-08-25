Из-за больного пассажира лайнер «Уральских авиалиний» экстренно сел в Астрахани

Самолет «Уральских авиалиний» 25 августа экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира на борту. Самолет, как сообщили в соцсетях, летел в Грозный.
«Лайнер „Уральских авиалиний“ незапланированно сел в аэродроме Астрахани 25 августа из-за пассажира, которому стало плохо. Самолет летел из Москвы в Грозный», — пишет telegram-канал Aviaincident.
О состоянии здоровья пассажира не сообщается. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.
Ранее на борту «Уральских авиалиний» у стюардессы остановилось сердце прямо во время полета. Самолет летел из Сочи в Москву. Airbus A321 экстренно посадили в Волгограде, стюардессу увезли в больницу.
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