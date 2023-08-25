Писатель Садулаев почтил память скончавшегося экс-главы администрации президента Ельцина Писатель Садулаев: через экс-главу АП Филатова прошла почти вся современная литература 26 августа 2023 в 14:20 Размер текста - 17 + Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU Через экс-главу администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергея Филатова прошла чуть не вся современная литература страны. Об этом заявил писатель Герман Садулаев, почтивший память Филатова. «Сергей Александрович Филатов был для нас бессменным организатором и вдохновителем [форума молодых писателей] „Липки“. Едва ли не вся современная литература [России] прошла через „Липки“», — написал Садулаев в telegram-канале. Садулаев отметил, что Филатову нравились писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов. «И я», — добавил он. О кончине Сергея Филатова стало известно 26 августа. Он ушел на 88-м году жизни. Филатов был народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета РФ. С 1993 по 1996 руководил администрацией президента Бориса Ельцина. Фонд Филатова проводил форум для молодых писателей РФ «Липки». На нем авторы могли показывать свои эссе и произведения. Через экс-главу администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергея Филатова прошла чуть не вся современная литература страны. Об этом заявил писатель Герман Садулаев, почтивший память Филатова. «Сергей Александрович Филатов был для нас бессменным организатором и вдохновителем [форума молодых писателей] „Липки“. Едва ли не вся современная литература [России] прошла через „Липки“», — написал Садулаев в telegram-канале. Садулаев отметил, что Филатову нравились писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов. «И я», — добавил он. О кончине Сергея Филатова стало известно 26 августа. Он ушел на 88-м году жизни. Филатов был народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета РФ. С 1993 по 1996 руководил администрацией президента Бориса Ельцина. Фонд Филатова проводил форум для молодых писателей РФ «Липки». На нем авторы могли показывать свои эссе и произведения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям