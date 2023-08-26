В Госдуме нашли решение проблемы детских садов

Депутат Госдумы Буцкая предложила изменить график работы детсадов

27 августа 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Садики можно подстроить под график работы родителей, сказала Татьяна Буцкая Фото: Размик Закарян © URA.RU Необходимо менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забирать детей не в убыток рабочему дню. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Совершенно очевидно, что у нас и садики, и продленка в младших классах заканчивают работу ровно тогда, когда заканчивают работать родители, а то и раньше. Поэтому здесь точно надо находить какой-то выход. Один из вариантов — продлевать работу детских садов на час. Здесь нужно понимать, что заработная плата воспитателей рассчитывается из количества часов. Поэтому в этом случае потребуются дополнительное финансирование либо отдельные группы, для чего тоже нужны деньги», — сказала Татьяна Буцкая. Второй вариант — открытие садов под график работы крупных компаний, отметила депутат. «При больших производствах, бизнес-центрах, с учетом того, сколько родителей там работают, могут быть свои группы присмотра ухода. Они уже будут работать в то время, чтобы семья успевала забрать ребенка вовремя», — добавила собеседница URA.RU. Последний вариант, который предложила Буцкая, не потребует изменений в системе детских садов. «Выходом может на этот час-два быть государственная няня, которая уже как проект вводится в отдельных регионах. Где-то некоммерческие организации это организуют, где-то регион берет на себя. Выход находить точно надо», — заключила первый заместитель председателя комитета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забирать детей не в убыток рабочему дню. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Совершенно очевидно, что у нас и садики, и продленка в младших классах заканчивают работу ровно тогда, когда заканчивают работать родители, а то и раньше. Поэтому здесь точно надо находить какой-то выход. Один из вариантов — продлевать работу детских садов на час. Здесь нужно понимать, что заработная плата воспитателей рассчитывается из количества часов. Поэтому в этом случае потребуются дополнительное финансирование либо отдельные группы, для чего тоже нужны деньги», — сказала Татьяна Буцкая. Второй вариант — открытие садов под график работы крупных компаний, отметила депутат. «При больших производствах, бизнес-центрах, с учетом того, сколько родителей там работают, могут быть свои группы присмотра ухода. Они уже будут работать в то время, чтобы семья успевала забрать ребенка вовремя», — добавила собеседница URA.RU. Последний вариант, который предложила Буцкая, не потребует изменений в системе детских садов. «Выходом может на этот час-два быть государственная няня, которая уже как проект вводится в отдельных регионах. Где-то некоммерческие организации это организуют, где-то регион берет на себя. Выход находить точно надо», — заключила первый заместитель председателя комитета.