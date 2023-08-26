26 августа 2023

В Госдуме нашли решение проблемы детских садов

Депутат Госдумы Буцкая предложила изменить график работы детсадов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, детский сад, начальная школа, школьная раздевалка
Садики можно подстроить под график работы родителей, сказала Татьяна Буцкая Фото:

Необходимо менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забирать детей не в убыток рабочему дню. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Совершенно очевидно, что у нас и садики, и продленка в младших классах заканчивают работу ровно тогда, когда заканчивают работать родители, а то и раньше. Поэтому здесь точно надо находить какой-то выход. Один из вариантов — продлевать работу детских садов на час. Здесь нужно понимать, что заработная плата воспитателей рассчитывается из количества часов. Поэтому в этом случае потребуются дополнительное финансирование либо отдельные группы, для чего тоже нужны деньги», — сказала Татьяна Буцкая.

Второй вариант — открытие садов под график работы крупных компаний, отметила депутат. «При больших производствах, бизнес-центрах, с учетом того, сколько родителей там работают, могут быть свои группы присмотра ухода. Они уже будут работать в то время, чтобы семья успевала забрать ребенка вовремя», — добавила собеседница URA.RU.

Последний вариант, который предложила Буцкая, не потребует изменений в системе детских садов. «Выходом может на этот час-два быть государственная няня, которая уже как проект вводится в отдельных регионах. Где-то некоммерческие организации это организуют, где-то регион берет на себя. Выход находить точно надо», — заключила первый заместитель председателя комитета.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Необходимо менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забирать детей не в убыток рабочему дню. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Совершенно очевидно, что у нас и садики, и продленка в младших классах заканчивают работу ровно тогда, когда заканчивают работать родители, а то и раньше. Поэтому здесь точно надо находить какой-то выход. Один из вариантов — продлевать работу детских садов на час. Здесь нужно понимать, что заработная плата воспитателей рассчитывается из количества часов. Поэтому в этом случае потребуются дополнительное финансирование либо отдельные группы, для чего тоже нужны деньги», — сказала Татьяна Буцкая. Второй вариант — открытие садов под график работы крупных компаний, отметила депутат. «При больших производствах, бизнес-центрах, с учетом того, сколько родителей там работают, могут быть свои группы присмотра ухода. Они уже будут работать в то время, чтобы семья успевала забрать ребенка вовремя», — добавила собеседница URA.RU. Последний вариант, который предложила Буцкая, не потребует изменений в системе детских садов. «Выходом может на этот час-два быть государственная няня, которая уже как проект вводится в отдельных регионах. Где-то некоммерческие организации это организуют, где-то регион берет на себя. Выход находить точно надо», — заключила первый заместитель председателя комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...