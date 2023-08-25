В ЯНАО начинается отопительный сезон

26 августа 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

В Надыме тепло в квартиры наччнет поступатьс 30 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) отопление в дома и на социальные объекты начнет поступать с 30 августа. Об этом сообщили городские власти в соцсети. «Тепло в дома и на объекты социальной сферы Надыма будет подано 30 августа 2023 года», — сообщает мэрия города в telegram-канале. Решение принято с предстоящим похолоданием на территории округа. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд сообщил, что на Урале погода опережает свое климатическое развитие. По этой причине в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается похолодание и низкие ночные температуры.

В Надыме (ЯНАО) отопление в дома и на социальные объекты начнет поступать с 30 августа. Об этом сообщили городские власти в соцсети. «Тепло в дома и на объекты социальной сферы Надыма будет подано 30 августа 2023 года», — сообщает мэрия города в telegram-канале. Решение принято с предстоящим похолоданием на территории округа. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд сообщил, что на Урале погода опережает свое климатическое развитие. По этой причине в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается похолодание и низкие ночные температуры.