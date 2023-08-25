25 августа 2023

В ЯНАО начинается отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи
В Надыме тепло в квартиры наччнет поступатьс 30 августа Фото:

В Надыме (ЯНАО) отопление в дома и на социальные объекты начнет поступать с 30 августа. Об этом сообщили городские власти в соцсети.

«Тепло в дома и на объекты социальной сферы Надыма будет подано 30 августа 2023 года», — сообщает мэрия города в telegram-канале. Решение принято с предстоящим похолоданием на территории округа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд сообщил, что на Урале погода опережает свое климатическое развитие. По этой причине в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается похолодание и низкие ночные температуры.

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В Надыме (ЯНАО) отопление в дома и на социальные объекты начнет поступать с 30 августа. Об этом сообщили городские власти в соцсети. «Тепло в дома и на объекты социальной сферы Надыма будет подано 30 августа 2023 года», — сообщает мэрия города в telegram-канале. Решение принято с предстоящим похолоданием на территории округа. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд сообщил, что на Урале погода опережает свое климатическое развитие. По этой причине в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается похолодание и низкие ночные температуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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