Бастрыкин заинтересовался осквернением Вечного огня челябинскими подростками

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об осквернении Вечного огня подростками в Миассе (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-центре СКР.
«В телепрограмме на федеральном телеканале сообщалось, что в городе Миасс Челябинской области в августе текущего года группа подростков осквернила Вечный огонь, прыгая через него, поджигая цветы и кидаясь венками», — сообщается в telegram-канале ведомства. Бастрыкин поручил следственному управлению СКР по Челябинской области провести проверку этой информации.
Подростков, которые кидались венками у Вечного огня, заметили прохожие. Свою проверку по факту инцидента начала челябинская полиция.
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