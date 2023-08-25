25 августа 2023

Бастрыкин заинтересовался осквернением Вечного огня челябинскими подростками

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечный огонь в Александровском саду Кремля. Москва , могила неизвестного солдата, вечный огонь
Подростки жгли цветы в Вечном огне Фото:

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об осквернении Вечного огня подростками в Миассе (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-центре СКР.

«В телепрограмме на федеральном телеканале сообщалось, что в городе Миасс Челябинской области в августе текущего года группа подростков осквернила Вечный огонь, прыгая через него, поджигая цветы и кидаясь венками», — сообщается в telegram-канале ведомства. Бастрыкин поручил следственному управлению СКР по Челябинской области провести проверку этой информации.

Подростков, которые кидались венками у Вечного огня, заметили прохожие. Свою проверку по факту инцидента начала челябинская полиция.

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Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об осквернении Вечного огня подростками в Миассе (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-центре СКР. «В телепрограмме на федеральном телеканале сообщалось, что в городе Миасс Челябинской области в августе текущего года группа подростков осквернила Вечный огонь, прыгая через него, поджигая цветы и кидаясь венками», — сообщается в telegram-канале ведомства. Бастрыкин поручил следственному управлению СКР по Челябинской области провести проверку этой информации. Подростков, которые кидались венками у Вечного огня, заметили прохожие. Свою проверку по факту инцидента начала челябинская полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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