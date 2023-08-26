Российские войска улучшили положение на купянском направлении

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ улучшили положение в ходе активных действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении подразделениями „Западной“ группировки в ходе активных действий улучшено положение по переднему краю», — сообщили в ведомстве. Кроме того, на этом направлении было отражено пять атак ВСУ, при которых украинская армия потеряла до 50 солдат.

ВС РФ продолжают последовательно продвигаться на купянском направлении. Это признавали и в зарубежных СМИ. В частости, издание Asian Times писало, что ВСУ теряют контроль над Купянском — ключевым железнодорожным узлом. Глава Харьковской области также заявлял об активных боевых действиях у Синьковки — села под Купянском.

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Российские войска на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На купянском направлении подразделениями „Западной“ группировки в ходе активных действий улучшено положение по переднему краю», — сообщили в ведомстве. Кроме того, на этом направлении было отражено пять атак ВСУ, при которых украинская армия потеряла до 50 солдат. ВС РФ продолжают последовательно продвигаться на купянском направлении. Это признавали и в зарубежных СМИ. В частости, издание Asian Times писало, что ВСУ теряют контроль над Купянском — ключевым железнодорожным узлом. Глава Харьковской области также заявлял об активных боевых действиях у Синьковки — села под Купянском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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