25 августа 2023

Движение трамваев в районе депо №1 в Челябинске откроется на неделю позже

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Презентация музыкального трамвая и джаз-ансамбль "Уральский диксиленд". Челябинск, трамвайное депо №1, челябинские трамваи
Капремонт путей идет с 18 августа Фото:

В Челябинске трамваи на перекрестке Горького и Первой Пятилетки возобновят свое движение после капитального ремонта путей на неделю позже запланированного срока — 4 сентября. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с капитальным ремонтом путей на перекрестке улиц Горького и Первой Пятилетки продлено закрытие движения трамваев через данный перекресток до шести часов 4 сентября. Трамваи будут следовать по измененным маршрутам», — сообщается в telegram-канале мэрии. Ожидалось, что движение будет открыто 27 августа.

Капитальный ремонт трамвайных путей начался 18 августа. У трамвайного депо №1 и монтажного колледжа меняют стрелочные переводы на путях. Из-за этого поменялись маршруты трамваев № 5, 15, 18, 22.

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В Челябинске трамваи на перекрестке Горького и Первой Пятилетки возобновят свое движение после капитального ремонта путей на неделю позже запланированного срока — 4 сентября. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с капитальным ремонтом путей на перекрестке улиц Горького и Первой Пятилетки продлено закрытие движения трамваев через данный перекресток до шести часов 4 сентября. Трамваи будут следовать по измененным маршрутам», — сообщается в telegram-канале мэрии. Ожидалось, что движение будет открыто 27 августа. Капитальный ремонт трамвайных путей начался 18 августа. У трамвайного депо №1 и монтажного колледжа меняют стрелочные переводы на путях. Из-за этого поменялись маршруты трамваев № 5, 15, 18, 22.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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