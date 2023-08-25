Движение трамваев в районе депо №1 в Челябинске откроется на неделю позже

В Челябинске трамваи на перекрестке Горького и Первой Пятилетки возобновят свое движение после капитального ремонта путей на неделю позже запланированного срока — 4 сентября. Об этом сообщили в администрации города.
«В связи с капитальным ремонтом путей на перекрестке улиц Горького и Первой Пятилетки продлено закрытие движения трамваев через данный перекресток до шести часов 4 сентября. Трамваи будут следовать по измененным маршрутам», — сообщается в telegram-канале мэрии. Ожидалось, что движение будет открыто 27 августа.
Капитальный ремонт трамвайных путей начался 18 августа. У трамвайного депо №1 и монтажного колледжа меняют стрелочные переводы на путях. Из-за этого поменялись маршруты трамваев № 5, 15, 18, 22.
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