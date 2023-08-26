Офицер ВСУ назвал три проблемы, мешающих наступлению

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), имя которого не называется, поскольку он не уполномочен комментировать ситуацию под запись, назвал три проблемы, мешающих контрнаступлению. Об этом сообщает американский канал CNN.
«Первая причина — российская артиллерия и авиация, которые постоянно работают. 24 часа в сутки происходит дюжина воздушных налетов», — рассказал украинский военный офицер, проходящий службу на передовой. Его цитирует
Офицер также отметил российскую воздушную мощь. По его словам, она велика в сравнении с тем, когда проходили сражения в районе Бахмута.
Вторая причина — российские мины. В Бахмуте не было плотных минных полей. Сейчас же почти все заминировано. «Это стресс, [с украинской стороны] есть много раненых от мин и взрывов техники», — сказал офицер.
И третья причина — беспилотники. По словам военного, беспилотники висят в небе круглосуточно, как украинские, так и российские. Скрыть какое-либо перемещение оборудования практически невозможно. Любой маневр немедленно становится известен противнику, и начинается обстрел либо артиллерией, либо беспилотниками, добавил офицер. Украинские подразделения пользуются стальными сетками для защиты от атак беспилотников и работают с малыми штурмовыми группами и оборудованием.
Контрнаступление Киева продолжается уже несколько недель, боевые действия сосредоточены на восточном и южном фронтах. Но до сих пор любые достижения ВСУ были незначительными, а борьба за них была крайне трудной.
Ранее ВСУ сменили тактику по совету НАТО. Также Украина планирует мобилизовать еще несколько тысяч мужчин.
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