Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожили 75% бригады ВСУ на клещеевском направлении

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Несколько украинских военных сдались в плен спецназу «Ахмат», следует из заявления Рамзана Кадырова Фото:
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На клещеевском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 75% военных. Их уничтожили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вчера командир спецназа „Ахмат“ Апты Аронович поговорил с очередными пленными, которые воевали в клещеевском направлении. По их словам, 4-я штурмовая бригада нацгвардии Украины потеряла в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что такое положение вещей заставляет украинцев задуматься. По словам Кадырова, единственный верный путь для украинских военных — сдаться.

Ранее российские военкоры сообщали, что российские силы перешли в наступление в районе населенного пункта Клещеевка. Во время операции украинские военные потеряли стратегические позиции. О больших потерях на этом направлении со стороны Украины URA.RU сообщал бывший курганский боец отряда «Ахмат».

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На клещеевском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 75% военных. Их уничтожили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вчера командир спецназа „Ахмат“ Апты Аронович поговорил с очередными пленными, которые воевали в клещеевском направлении. По их словам, 4-я штурмовая бригада нацгвардии Украины потеряла в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что такое положение вещей заставляет украинцев задуматься. По словам Кадырова, единственный верный путь для украинских военных — сдаться. Ранее российские военкоры сообщали, что российские силы перешли в наступление в районе населенного пункта Клещеевка. Во время операции украинские военные потеряли стратегические позиции. О больших потерях на этом направлении со стороны Украины URA.RU сообщал бывший курганский боец отряда «Ахмат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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