Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожили 75% бригады ВСУ на клещеевском направлении 26 августа 2023 в 22:15 Размер текста - 17 + Несколько украинских военных сдались в плен спецназу «Ахмат», следует из заявления Рамзана Кадырова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На клещеевском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 75% военных. Их уничтожили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вчера командир спецназа „Ахмат“ Апты Аронович поговорил с очередными пленными, которые воевали в клещеевском направлении. По их словам, 4-я штурмовая бригада нацгвардии Украины потеряла в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Он отметил, что такое положение вещей заставляет украинцев задуматься. По словам Кадырова, единственный верный путь для украинских военных — сдаться. Ранее российские военкоры сообщали, что российские силы перешли в наступление в районе населенного пункта Клещеевка. Во время операции украинские военные потеряли стратегические позиции. О больших потерях на этом направлении со стороны Украины URA.RU сообщал бывший курганский боец отряда «Ахмат». На клещеевском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 75% военных. Их уничтожили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вчера командир спецназа „Ахмат“ Апты Аронович поговорил с очередными пленными, которые воевали в клещеевском направлении. По их словам, 4-я штурмовая бригада нацгвардии Украины потеряла в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что такое положение вещей заставляет украинцев задуматься. По словам Кадырова, единственный верный путь для украинских военных — сдаться. Ранее российские военкоры сообщали, что российские силы перешли в наступление в районе населенного пункта Клещеевка. Во время операции украинские военные потеряли стратегические позиции. О больших потерях на этом направлении со стороны Украины URA.RU сообщал бывший курганский боец отряда «Ахмат». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям