Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожили 75% бригады ВСУ на клещеевском направлении

На клещеевском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 75% военных. Их уничтожили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Вчера командир спецназа „Ахмат“ Апты Аронович поговорил с очередными пленными, которые воевали в клещеевском направлении. По их словам, 4-я штурмовая бригада нацгвардии Украины потеряла в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что такое положение вещей заставляет украинцев задуматься. По словам Кадырова, единственный верный путь для украинских военных — сдаться.
На клещеевском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 75% военных. Их уничтожили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вчера командир спецназа „Ахмат“ Апты Аронович поговорил с очередными пленными, которые воевали в клещеевском направлении. По их словам, 4-я штурмовая бригада нацгвардии Украины потеряла в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что такое положение вещей заставляет украинцев задуматься. По словам Кадырова, единственный верный путь для украинских военных — сдаться. Ранее российские военкоры сообщали, что российские силы перешли в наступление в районе населенного пункта Клещеевка. Во время операции украинские военные потеряли стратегические позиции. О больших потерях на этом направлении со стороны Украины URA.RU сообщал бывший курганский боец отряда «Ахмат».