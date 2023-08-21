Бывший курганский боец спецназа Кадырова рассказал о потерях ВСУ под Бахмутом

Армия ВСУ за сутки теряет сотни солдат под Бахмутом

22 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганец, служивший в спецназе Кадырова, рассказал о больших потерях ВСУ под Бахмутом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший курганский боец отряда «Ахмат» (также известеный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) рассказал, что армия ВСУ каждые сутки теряет несколько сотен солдат в районе села Клещеевка под Бахмутом. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «По всему фронту в Клещеевке и Часовом Яру каждые сутки ВСУ теряют пару сотен своих бойцов, а то и больше. Активно работаем артиллерией и штурмом. Очень много уничтожаем националистов, им не помогает даже натовская техника и оружие», — рассказал курганский военнослужащий, который после ухода из спецназа Кадырова заключил контракт с Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы из отряда «Ахмат» отправились в зону спецоперации на Украине. Они уехали на фронт после прохождения подготовки в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне. Также один из курганских военнослужащих рассказал, почему пошел служить в спецназ Кадырова. По словам бойца, на его выбор повлияла строгая дисциплина и хорошее обучение военном делу.

Бывший курганский боец отряда «Ахмат» (также известеный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) рассказал, что армия ВСУ каждые сутки теряет несколько сотен солдат в районе села Клещеевка под Бахмутом. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «По всему фронту в Клещеевке и Часовом Яру каждые сутки ВСУ теряют пару сотен своих бойцов, а то и больше. Активно работаем артиллерией и штурмом. Очень много уничтожаем националистов, им не помогает даже натовская техника и оружие», — рассказал курганский военнослужащий, который после ухода из спецназа Кадырова заключил контракт с Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы из отряда «Ахмат» отправились в зону спецоперации на Украине. Они уехали на фронт после прохождения подготовки в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне. Также один из курганских военнослужащих рассказал, почему пошел служить в спецназ Кадырова. По словам бойца, на его выбор повлияла строгая дисциплина и хорошее обучение военном делу.