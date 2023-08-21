21 августа 2023

Бывший курганский боец спецназа Кадырова рассказал о потерях ВСУ под Бахмутом

Армия ВСУ за сутки теряет сотни солдат под Бахмутом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Курганец, служивший в спецназе Кадырова, рассказал о больших потерях ВСУ под Бахмутом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший курганский боец отряда «Ахмат» (также известеный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) рассказал, что армия ВСУ каждые сутки теряет несколько сотен солдат в районе села Клещеевка под Бахмутом. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«По всему фронту в Клещеевке и Часовом Яру каждые сутки ВСУ теряют пару сотен своих бойцов, а то и больше. Активно работаем артиллерией и штурмом. Очень много уничтожаем националистов, им не помогает даже натовская техника и оружие», — рассказал курганский военнослужащий, который после ухода из спецназа Кадырова заключил контракт с Минобороны РФ.

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы из отряда «Ахмат» отправились в зону спецоперации на Украине. Они уехали на фронт после прохождения подготовки в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне. Также один из курганских военнослужащих рассказал, почему пошел служить в спецназ Кадырова. По словам бойца, на его выбор повлияла строгая дисциплина и хорошее обучение военном делу.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший курганский боец отряда «Ахмат» (также известеный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) рассказал, что армия ВСУ каждые сутки теряет несколько сотен солдат в районе села Клещеевка под Бахмутом. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «По всему фронту в Клещеевке и Часовом Яру каждые сутки ВСУ теряют пару сотен своих бойцов, а то и больше. Активно работаем артиллерией и штурмом. Очень много уничтожаем националистов, им не помогает даже натовская техника и оружие», — рассказал курганский военнослужащий, который после ухода из спецназа Кадырова заключил контракт с Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы из отряда «Ахмат» отправились в зону спецоперации на Украине. Они уехали на фронт после прохождения подготовки в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне. Также один из курганских военнослужащих рассказал, почему пошел служить в спецназ Кадырова. По словам бойца, на его выбор повлияла строгая дисциплина и хорошее обучение военном делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...