«РВ»: армия России перешла в контратаку в Клещеевке

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Южная часть Клещеевки освобождена от ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска перешли в контрнаступление в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны».

«На южном фланге Артемовска наши войска перешли в контратаку. В ходе атаки десанта и пехоты при мощной поддержке артиллерии враг выбит из руин в южной части Клещеевки, сообщают бойцы 83 бригады ВДВ», — сообщается в telegram-канале.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в юго-западной части Клещеевки. Российская артиллерия обстреливает позиции врага.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль позицию укрепрайона ВСУ «Зверинец» в Марьинке. Часть украинских солдат была уничтожена артиллерийским огнем.

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Российские войска перешли в контрнаступление в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны». «На южном фланге Артемовска наши войска перешли в контратаку. В ходе атаки десанта и пехоты при мощной поддержке артиллерии враг выбит из руин в южной части Клещеевки, сообщают бойцы 83 бригады ВДВ», — сообщается в telegram-канале. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в юго-западной части Клещеевки. Российская артиллерия обстреливает позиции врага. Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль позицию укрепрайона ВСУ «Зверинец» в Марьинке. Часть украинских солдат была уничтожена артиллерийским огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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