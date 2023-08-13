«РВ»: армия России перешла в контратаку в Клещеевке

Российские войска перешли в контрнаступление в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны».
«На южном фланге Артемовска наши войска перешли в контратаку. В ходе атаки десанта и пехоты при мощной поддержке артиллерии враг выбит из руин в южной части Клещеевки, сообщают бойцы 83 бригады ВДВ», — сообщается в telegram-канале.
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в юго-западной части Клещеевки. Российская артиллерия обстреливает позиции врага.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль позицию укрепрайона ВСУ «Зверинец» в Марьинке. Часть украинских солдат была уничтожена артиллерийским огнем.
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