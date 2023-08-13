«РВ»: армия России перешла в контратаку в Клещеевке 13 августа 2023 в 14:47 Размер текста - 17 + Южная часть Клещеевки освобождена от ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска перешли в контрнаступление в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны». «На южном фланге Артемовска наши войска перешли в контратаку. В ходе атаки десанта и пехоты при мощной поддержке артиллерии враг выбит из руин в южной части Клещеевки, сообщают бойцы 83 бригады ВДВ», — сообщается в telegram-канале. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в юго-западной части Клещеевки. Российская артиллерия обстреливает позиции врага. Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль позицию укрепрайона ВСУ «Зверинец» в Марьинке. Часть украинских солдат была уничтожена артиллерийским огнем. Российские войска перешли в контрнаступление в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны». «На южном фланге Артемовска наши войска перешли в контратаку. В ходе атаки десанта и пехоты при мощной поддержке артиллерии враг выбит из руин в южной части Клещеевки, сообщают бойцы 83 бригады ВДВ», — сообщается в telegram-канале. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в юго-западной части Клещеевки. Российская артиллерия обстреливает позиции врага. Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль позицию укрепрайона ВСУ «Зверинец» в Марьинке. Часть украинских солдат была уничтожена артиллерийским огнем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям