Верховный суд отклонил иск дочери челябинского экс-губернатора Дубровского

27 августа 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Верховный суд РФ отказал дочери Дубровского стать кредитором брата Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Верховный суд РФ отклонил иск дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Анна Дубровская пыталась стать кредитором брата Александра из-за долга в 342,8 миллиона рублей. Иск был подан в рамках банкротства Дубровского-младшего. «Суд изучил кассационные жалобы Дубровской Анны Борисовны на отказ о включении в реестр требования в общей сумме 342 684 095 рублей 01 копейки основной задолженности. Суд постановил отказать в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ», — говорится в документе. 342 миллиона 684 тысячи 095 рублей 01 копейка — эта сумма, которую Александр Дубровский задолжал АО «Кредит Урал Банк» (АО «КУБ»). Анна Дубровская добилась, чтобы банк уступил право требования долга ей. Она подала иск, чтобы стать кредитором брата на эту сумму, но суд признал долг к брату только на 10 миллионов рублей. Дубровский-младший сам инициировал свое банкротство в сентябре 2021 года. Сумма задолженности превысила 274 миллиона рублей. 25 января 2022 сын бывшего главы региона был признан финансово несостоятельным. По решению суда Александр Дубровский заплатит только 22 миллионов рублей. Это не устраивает кредиторов, и он просят пересмотреть план реструктуризации. Экс-губернатор Борис Дубровский находится за границей. Он, как и сын, признан финансово несостоятельным. Также обанкрочена семейная фирма ПО «Монтажник», имущество которой сейчас распродают на торгах. Со СМИ Дубровские не общаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховный суд РФ отклонил иск дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Анна Дубровская пыталась стать кредитором брата Александра из-за долга в 342,8 миллиона рублей. Иск был подан в рамках банкротства Дубровского-младшего. «Суд изучил кассационные жалобы Дубровской Анны Борисовны на отказ о включении в реестр требования в общей сумме 342 684 095 рублей 01 копейки основной задолженности. Суд постановил отказать в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ», — говорится в документе. 342 миллиона 684 тысячи 095 рублей 01 копейка — эта сумма, которую Александр Дубровский задолжал АО «Кредит Урал Банк» (АО «КУБ»). Анна Дубровская добилась, чтобы банк уступил право требования долга ей. Она подала иск, чтобы стать кредитором брата на эту сумму, но суд признал долг к брату только на 10 миллионов рублей. Дубровский-младший сам инициировал свое банкротство в сентябре 2021 года. Сумма задолженности превысила 274 миллиона рублей. 25 января 2022 сын бывшего главы региона был признан финансово несостоятельным. По решению суда Александр Дубровский заплатит только 22 миллионов рублей. Это не устраивает кредиторов, и он просят пересмотреть план реструктуризации. Экс-губернатор Борис Дубровский находится за границей. Он, как и сын, признан финансово несостоятельным. Также обанкрочена семейная фирма ПО «Монтажник», имущество которой сейчас распродают на торгах. Со СМИ Дубровские не общаются.