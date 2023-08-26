26 августа 2023

NC: европейская элита осознала беспомощность Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, ВСУ, stock
В ЕС больше не верят в способности украинской армии, пишет NC Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейская элита стала осознавать, что Украина беспомощна и не имеет шансов вернуть утраченную территорию. Об этом пишет портал Naked Capitalism.

«Европейская элита наконец осознает, что у Украины нет шансов вернуть утраченную территорию», — говорится в материале. Там добавили, что это привело к изменению нарратива вокруг конфликта на Украине. Однако, несмотря на это, элита продолжает преуменьшать сильные стороны России.

В статье подчеркивается, что экономика России выдержала санкции со стороны Евросоюза. РФ обогнала Германию и стала пятой самой богатой экономикой в мире и крупнейшей в Европе по паритету покупательной способности (ППС). Этот показатель используется для сравнения стоимости жизни и уровня доходов в разных странах, заключил автор.

Ранее стало известно, что НАТО больше не надеется на победу Киева, а предполагаемое мирное соглашение может включать отказ Украины от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО. Это говорит о том, что альянс потерял веру в победу Киева.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейская элита стала осознавать, что Украина беспомощна и не имеет шансов вернуть утраченную территорию. Об этом пишет портал Naked Capitalism. «Европейская элита наконец осознает, что у Украины нет шансов вернуть утраченную территорию», — говорится в материале. Там добавили, что это привело к изменению нарратива вокруг конфликта на Украине. Однако, несмотря на это, элита продолжает преуменьшать сильные стороны России. В статье подчеркивается, что экономика России выдержала санкции со стороны Евросоюза. РФ обогнала Германию и стала пятой самой богатой экономикой в мире и крупнейшей в Европе по паритету покупательной способности (ППС). Этот показатель используется для сравнения стоимости жизни и уровня доходов в разных странах, заключил автор. Ранее стало известно, что НАТО больше не надеется на победу Киева, а предполагаемое мирное соглашение может включать отказ Украины от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО. Это говорит о том, что альянс потерял веру в победу Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...