NC: европейская элита осознала беспомощность Украины

27 августа 2023 в 08:23 Размер текста - 17 +

В ЕС больше не верят в способности украинской армии, пишет NC Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейская элита стала осознавать, что Украина беспомощна и не имеет шансов вернуть утраченную территорию. Об этом пишет портал Naked Capitalism. «Европейская элита наконец осознает, что у Украины нет шансов вернуть утраченную территорию», — говорится в материале. Там добавили, что это привело к изменению нарратива вокруг конфликта на Украине. Однако, несмотря на это, элита продолжает преуменьшать сильные стороны России. В статье подчеркивается, что экономика России выдержала санкции со стороны Евросоюза. РФ обогнала Германию и стала пятой самой богатой экономикой в мире и крупнейшей в Европе по паритету покупательной способности (ППС). Этот показатель используется для сравнения стоимости жизни и уровня доходов в разных странах, заключил автор. Ранее стало известно, что НАТО больше не надеется на победу Киева, а предполагаемое мирное соглашение может включать отказ Украины от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО. Это говорит о том, что альянс потерял веру в победу Киева.

Европейская элита стала осознавать, что Украина беспомощна и не имеет шансов вернуть утраченную территорию. Об этом пишет портал Naked Capitalism. «Европейская элита наконец осознает, что у Украины нет шансов вернуть утраченную территорию», — говорится в материале. Там добавили, что это привело к изменению нарратива вокруг конфликта на Украине. Однако, несмотря на это, элита продолжает преуменьшать сильные стороны России. В статье подчеркивается, что экономика России выдержала санкции со стороны Евросоюза. РФ обогнала Германию и стала пятой самой богатой экономикой в мире и крупнейшей в Европе по паритету покупательной способности (ППС). Этот показатель используется для сравнения стоимости жизни и уровня доходов в разных странах, заключил автор. Ранее стало известно, что НАТО больше не надеется на победу Киева, а предполагаемое мирное соглашение может включать отказ Украины от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО. Это говорит о том, что альянс потерял веру в победу Киева.