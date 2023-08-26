Курганец пытался с помощью ножа отбить девушку у соперника

Житель Курганской области ударил соперника ножом, чтобы вернуть девушку (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Шадринска (Курганская область) несколько раз ударил складным ножом своего соперника, чтобы отбить у него бывшую возлюбленную. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Шадринского окружного суда.

«Подсудимый под вымышленным предлогом организовал встречу со своей бывшей девушкой, чтобы уговорить ее возобновить отношения. Девушка предложила поехать к новому парню в гаражный кооператив, якобы там она забыла свои документы. В ГСК произошла поножовщина», — говорится в материалах дела.

В ходе следствия новый парень девушки рассказал, что бывший ухажер приехал в гараж и стал угрожать. Ему пришлось охладить пыл мужчины с помощью перцового баллончика. Тогда бывший достал складной нож и стал наносить удары молодому человеку по лицу и телу, в том числе разрезал нос. Соседи по гаражу с трудом разняли дерущихся.

По приговору суда бывший ухажер получил три года и десять месяцев колонии общего режима. Он обязан выплатить потерпевшему 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее житель Сафакулевского округа Курганской области избил сожительницу кочергой, когда узнал про ее измену. Женщина надеялась, что про измену никто не узнает, но об этом мужчине рассказали односельчане.