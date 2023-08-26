Губернатор Моор расскажет реконструкции тюменского аэропорта

27 августа 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Моор выступит на канале ОТР Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала ОТР расскажет о реконструкции аэропорта Рощино. По информации регионального правительства в соцсети, эфир состоится 27 августа в 17.30. «Губернатор Тюменской области Александр Моор расскажет о реконструкции аэропорта Рощино на телеканале ОТР. Сегодня, 27 августа, в 17:30 по тюменскому времени в эфир выйдет новый фильм из цикла „Взлетная полоса. Аэропорты России“», — сообщается в telegram-канале правительства области. Благодаря проводимой реконструкции воздушной гавани Тюмени, вырастет ее пропускная способность и общая площадь. Также планируется увеличение количества стоек регистрации и кабин паспортного контроля. Губернатор Моор озвучил, что одна из основных задач проводимых изменений — это сделать аэропорт максимально комфортным для пассажиров. Ранее глава Тюменской области Александр Моор заложил капсулу времени в основание будущего терминала аэропорта Рощино. Реконструкцию аэропорта планируют завершить в 2027 году.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала ОТР расскажет о реконструкции аэропорта Рощино. По информации регионального правительства в соцсети, эфир состоится 27 августа в 17.30. «Губернатор Тюменской области Александр Моор расскажет о реконструкции аэропорта Рощино на телеканале ОТР. Сегодня, 27 августа, в 17:30 по тюменскому времени в эфир выйдет новый фильм из цикла „Взлетная полоса. Аэропорты России“», — сообщается в telegram-канале правительства области. Благодаря проводимой реконструкции воздушной гавани Тюмени, вырастет ее пропускная способность и общая площадь. Также планируется увеличение количества стоек регистрации и кабин паспортного контроля. Губернатор Моор озвучил, что одна из основных задач проводимых изменений — это сделать аэропорт максимально комфортным для пассажиров. Ранее глава Тюменской области Александр Моор заложил капсулу времени в основание будущего терминала аэропорта Рощино. Реконструкцию аэропорта планируют завершить в 2027 году.