26 августа 2023
25 августа 2023

Губернатор Моор расскажет реконструкции тюменского аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , моор александр
Моор выступит на канале ОТР Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала ОТР расскажет о реконструкции аэропорта Рощино. По информации регионального правительства в соцсети, эфир состоится 27 августа в 17.30.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор расскажет о реконструкции аэропорта Рощино на телеканале ОТР. Сегодня, 27 августа, в 17:30 по тюменскому времени в эфир выйдет новый фильм из цикла „Взлетная полоса. Аэропорты России“», — сообщается в telegram-канале правительства области.

Благодаря проводимой реконструкции воздушной гавани Тюмени, вырастет ее пропускная способность и общая площадь. Также планируется увеличение количества стоек регистрации и кабин паспортного контроля. Губернатор Моор озвучил, что одна из основных задач проводимых изменений — это сделать аэропорт максимально комфортным для пассажиров.

Ранее глава Тюменской области Александр Моор заложил капсулу времени в основание будущего терминала аэропорта Рощино. Реконструкцию аэропорта планируют завершить в 2027 году.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала ОТР расскажет о реконструкции аэропорта Рощино. По информации регионального правительства в соцсети, эфир состоится 27 августа в 17.30. «Губернатор Тюменской области Александр Моор расскажет о реконструкции аэропорта Рощино на телеканале ОТР. Сегодня, 27 августа, в 17:30 по тюменскому времени в эфир выйдет новый фильм из цикла „Взлетная полоса. Аэропорты России“», — сообщается в telegram-канале правительства области. Благодаря проводимой реконструкции воздушной гавани Тюмени, вырастет ее пропускная способность и общая площадь. Также планируется увеличение количества стоек регистрации и кабин паспортного контроля. Губернатор Моор озвучил, что одна из основных задач проводимых изменений — это сделать аэропорт максимально комфортным для пассажиров. Ранее глава Тюменской области Александр Моор заложил капсулу времени в основание будущего терминала аэропорта Рощино. Реконструкцию аэропорта планируют завершить в 2027 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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