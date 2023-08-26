Губернатор Моор расскажет реконструкции тюменского аэропорта

Губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала ОТР расскажет о реконструкции аэропорта Рощино. По информации регионального правительства в соцсети, эфир состоится 27 августа в 17.30.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор расскажет о реконструкции аэропорта Рощино на телеканале ОТР. Сегодня, 27 августа, в 17:30 по тюменскому времени в эфир выйдет новый фильм из цикла „Взлетная полоса. Аэропорты России“», — сообщается в telegram-канале правительства области.
Благодаря проводимой реконструкции воздушной гавани Тюмени, вырастет ее пропускная способность и общая площадь. Также планируется увеличение количества стоек регистрации и кабин паспортного контроля. Губернатор Моор озвучил, что одна из основных задач проводимых изменений — это сделать аэропорт максимально комфортным для пассажиров.
Ранее глава Тюменской области Александр Моор заложил капсулу времени в основание будущего терминала аэропорта Рощино. Реконструкцию аэропорта планируют завершить в 2027 году.
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