The Drive: украинцы собирают из кассетных боеприпасов снаряды для дронов

27 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

ВСУ разбирают артиллерийские снаряды с кассетными боеприпасами Фото: Lance Cpl. Tanner D. Lambert / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специалисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирают из американских кассетных боеприпасов снаряды для беспилотников. Видеозапись, на которых украинцы разбирают артиллерийский снаряд, чтобы извлечь из него снаряды, появилась в соцсетях. «В соцсетях появились кадры, на которых украинские военные разрезают артиллерийский снаряд DPICM. […] Они разбирают артиллерийские снаряды с кассетными боеприпасами американского производства, чтобы переделать их под снаряды для сброса с воздуха с помощью беспилотников», — пишет онлайн-издание The Drive . В июле администрация президента США Джо Байдена заявила о передаче Украине кассетных боеприпасов. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что это уничтожит остатки отношений между Москвой и Вашингтоном. В августе ВСУ использовали кассетные боеприпасы для обстрела Белгородской области.

Специалисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирают из американских кассетных боеприпасов снаряды для беспилотников. Видеозапись, на которых украинцы разбирают артиллерийский снаряд, чтобы извлечь из него снаряды, появилась в соцсетях. «В соцсетях появились кадры, на которых украинские военные разрезают артиллерийский снаряд DPICM. […] Они разбирают артиллерийские снаряды с кассетными боеприпасами американского производства, чтобы переделать их под снаряды для сброса с воздуха с помощью беспилотников», — пишет онлайн-издание The Drive. В июле администрация президента США Джо Байдена заявила о передаче Украине кассетных боеприпасов. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что это уничтожит остатки отношений между Москвой и Вашингтоном. В августе ВСУ использовали кассетные боеприпасы для обстрела Белгородской области.