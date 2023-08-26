В центре Челябинска отключат светофоры

В Челябинске 28 августа будут отключены два светофора в Центральном и Советском районах города. Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.
«В понедельник, 28 августа, будут отключены светофоры на перекрестках: улица Энтузиастов — улица Сони Кривой (с 8:00 до 18:00); улица Дарвина в районе „Южуралмебели“ (с 9:00 до окончания работ). Просим водителей и пешеходов быть внимательными», — сообщается в официальном telegram-канале комитета.
Управление ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области ранее сообщало об отключении светофора на трассе М5 «Урал» в районе Миасса. В понедельник на 1780-м километре автодороги Москва-Челябинск светофор не будет работать с 09:00 до 17:00.
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