26 августа 2023

В центре Челябинска отключат светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, светофор, знак пешеходный переход, город, ремонт
Пешеходов и водителей просят быть осторожными на участках, где отключат светофоры Фото:

В Челябинске 28 августа будут отключены два светофора в Центральном и Советском районах города. Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

«В понедельник, 28 августа, будут отключены светофоры на перекрестках: улица Энтузиастов — улица Сони Кривой (с 8:00 до 18:00); улица Дарвина в районе „Южуралмебели“ (с 9:00 до окончания работ). Просим водителей и пешеходов быть внимательными», — сообщается в официальном telegram-канале комитета.

Управление ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области ранее сообщало об отключении светофора на трассе М5 «Урал» в районе Миасса. В понедельник на 1780-м километре автодороги Москва-Челябинск светофор не будет работать с 09:00 до 17:00.

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В Челябинске 28 августа будут отключены два светофора в Центральном и Советском районах города. Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства. «В понедельник, 28 августа, будут отключены светофоры на перекрестках: улица Энтузиастов — улица Сони Кривой (с 8:00 до 18:00); улица Дарвина в районе „Южуралмебели“ (с 9:00 до окончания работ). Просим водителей и пешеходов быть внимательными», — сообщается в официальном telegram-канале комитета. Управление ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области ранее сообщало об отключении светофора на трассе М5 «Урал» в районе Миасса. В понедельник на 1780-м километре автодороги Москва-Челябинск светофор не будет работать с 09:00 до 17:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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