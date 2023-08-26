В центре Челябинска отключат светофоры

Пешеходов и водителей просят быть осторожными на участках, где отключат светофоры Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 28 августа будут отключены два светофора в Центральном и Советском районах города. Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

«В понедельник, 28 августа, будут отключены светофоры на перекрестках: улица Энтузиастов — улица Сони Кривой (с 8:00 до 18:00); улица Дарвина в районе „Южуралмебели“ (с 9:00 до окончания работ). Просим водителей и пешеходов быть внимательными», — сообщается в официальном telegram-канале комитета.

Управление ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области ранее сообщало об отключении светофора на трассе М5 «Урал» в районе Миасса. В понедельник на 1780-м километре автодороги Москва-Челябинск светофор не будет работать с 09:00 до 17:00.