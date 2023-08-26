26 августа 2023
25 августа 2023

Курганские силовики наказали мигрантов за нарушение закона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты мигрантов в поселке Кольцово. Екатеринбург, умвд, полицейская машина, полиция, полицейский
В Курганской области силовики проверили мигрантов Фото:

Сотрудники управления по вопросам миграции вместе с полицейскими проверили иностранцев в Курганской области на предмет соблюдения ими российского законодательства. Нарушителей, которые незаконно находились в стране, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В Курганской области за минувшие сутки выявлено 14 административных правонарушений в сфере миграции. Нарушения зарегистрированы на территории Кетовского, Катайского, Макушинского, Петуховского округов, а также в областном центре», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Силовики проверили 35 иностранцев, работающих на деревообрабатывающих предприятиях и промышленных объектах в Кургане. Среди них нарушителей не нашли.

Ранее полиция Курганской области провела 240 рейдов за месяц с целью проверить законность нахождения в стране мигрантов. Всего к административной ответственности привлекли 27 иностранцев.

Силовики в Курганской области проверили законность нахождения в стране мигрантов
Силовики в Курганской области проверили законность нахождения в стране мигрантов
Фото:

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Сотрудники управления по вопросам миграции вместе с полицейскими проверили иностранцев в Курганской области на предмет соблюдения ими российского законодательства. Нарушителей, которые незаконно находились в стране, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В Курганской области за минувшие сутки выявлено 14 административных правонарушений в сфере миграции. Нарушения зарегистрированы на территории Кетовского, Катайского, Макушинского, Петуховского округов, а также в областном центре», — уточнили в пресс-службе ведомства. Силовики проверили 35 иностранцев, работающих на деревообрабатывающих предприятиях и промышленных объектах в Кургане. Среди них нарушителей не нашли. Ранее полиция Курганской области провела 240 рейдов за месяц с целью проверить законность нахождения в стране мигрантов. Всего к административной ответственности привлекли 27 иностранцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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