В Курганской области силовики проверили мигрантов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники управления по вопросам миграции вместе с полицейскими проверили иностранцев в Курганской области на предмет соблюдения ими российского законодательства. Нарушителей, которые незаконно находились в стране, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В Курганской области за минувшие сутки выявлено 14 административных правонарушений в сфере миграции. Нарушения зарегистрированы на территории Кетовского, Катайского, Макушинского, Петуховского округов, а также в областном центре», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Силовики проверили 35 иностранцев, работающих на деревообрабатывающих предприятиях и промышленных объектах в Кургане. Среди них нарушителей не нашли.

Ранее полиция Курганской области провела 240 рейдов за месяц с целью проверить законность нахождения в стране мигрантов. Всего к административной ответственности привлекли 27 иностранцев.