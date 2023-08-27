Что делать, если ребенок не хочет учиться

Психолог Истомина: если ребенок не хочет учиться, родители должны ему помочь

27 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Родители должны пересмотреть свою негативную реакцию на нежелание ребенком учиться, посоветовала Луиза Истомина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы привить ребенку интерес к учебе, родители должны перестать негативно реагировать на отсутствие у него энтузиазма к образованию. Семья должна показать ребенку, что всегда готова оказать поддержку и помочь. Такие советы дала детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) в Москве Луиза Истомина. «Важно показать ребенку, что родители всегда готовы понять его и поддержать. <…> Важно изменить свою реакцию на эту фразу. Родители часто реагируют негативно. <…> Однако важно показать ребенку, что его чувства — это нормально», — рассказала Луиза Истомина во время беседы с « Газете.Ru». Специалист добавила, что не нужно в семье делать тему учебы главной для обсуждения. Также стоит разобраться в причинах нежелания ребенка учиться. Истомина отметила, что это может быть связано с проблемами внутри класса, в которых стоит разобраться. Детский психолог из США Стивен Уайтсайд отмечал, что дети часто испытывают страх перед возвращением в школу после летних каникул. В этом случае ребенку нужно донести мысль, что испытывать страх в этом случае — совершенно нормально.

Чтобы привить ребенку интерес к учебе, родители должны перестать негативно реагировать на отсутствие у него энтузиазма к образованию. Семья должна показать ребенку, что всегда готова оказать поддержку и помочь. Такие советы дала детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) в Москве Луиза Истомина. «Важно показать ребенку, что родители всегда готовы понять его и поддержать. <…> Важно изменить свою реакцию на эту фразу. Родители часто реагируют негативно. <…> Однако важно показать ребенку, что его чувства — это нормально», — рассказала Луиза Истомина во время беседы с «Газете.Ru». Специалист добавила, что не нужно в семье делать тему учебы главной для обсуждения. Также стоит разобраться в причинах нежелания ребенка учиться. Истомина отметила, что это может быть связано с проблемами внутри класса, в которых стоит разобраться. Детский психолог из США Стивен Уайтсайд отмечал, что дети часто испытывают страх перед возвращением в школу после летних каникул. В этом случае ребенку нужно донести мысль, что испытывать страх в этом случае — совершенно нормально.