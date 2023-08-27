Командир «Ахмата» объяснил отсутствие пленных наемников НАТО

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ не оставляют в живых раненых наемников НАТО
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Командир отметил, что пленных наемников в РФ никто бы не убивал Фото:
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Пленных наемников НАТО нет, поскольку украинские военнослужащие не оставляют их тела и не дают им попасть в плен. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Пленных наемников [НАТО] пока нет, потому что за жизнь одного такого бойца украинские военные концентрируются неимоверно. Они не оставляют их тела и тем более не позволяют попасть в плен [к солдатам РФ]», — написал командир в telegram-канале.

Алаудинов добавил, что пленный наемник расскажет больше полезной информации. При этом он заявил, что если наемник попадет в плен к спецназовцам «Ахмата», то его никто не будет убивать. «Мы не станем нарушать правила и устои», — пояснил он.

На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Об этом неоднократно заявляли в Минобороны России. К концу июля, по данным ведомства, было ликвидировано около 4990 наемников, еще 4910 — сбежали с фронта и покинули Украину. При этом американские наемники недовольны украинскими солдатами. Они считают, что Киев несет огромные потери.

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Пленных наемников НАТО нет, поскольку украинские военнослужащие не оставляют их тела и не дают им попасть в плен. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Пленных наемников [НАТО] пока нет, потому что за жизнь одного такого бойца украинские военные концентрируются неимоверно. Они не оставляют их тела и тем более не позволяют попасть в плен [к солдатам РФ]», — написал командир в telegram-канале. Алаудинов добавил, что пленный наемник расскажет больше полезной информации. При этом он заявил, что если наемник попадет в плен к спецназовцам «Ахмата», то его никто не будет убивать. «Мы не станем нарушать правила и устои», — пояснил он. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Об этом неоднократно заявляли в Минобороны России. К концу июля, по данным ведомства, было ликвидировано около 4990 наемников, еще 4910 — сбежали с фронта и покинули Украину. При этом американские наемники недовольны украинскими солдатами. Они считают, что Киев несет огромные потери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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