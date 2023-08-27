Командир «Ахмата» объяснил отсутствие пленных наемников НАТО

Пленных наемников НАТО нет, поскольку украинские военнослужащие не оставляют их тела и не дают им попасть в плен. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Пленных наемников [НАТО] пока нет, потому что за жизнь одного такого бойца украинские военные концентрируются неимоверно. Они не оставляют их тела и тем более не позволяют попасть в плен [к солдатам РФ]», — написал командир в
Алаудинов добавил, что пленный наемник расскажет больше полезной информации. При этом он заявил, что если наемник попадет в плен к спецназовцам «Ахмата», то его никто не будет убивать. «Мы не станем нарушать правила и устои», — пояснил он.
На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Об этом неоднократно заявляли в Минобороны России. К концу июля, по данным ведомства, было ликвидировано около 4990 наемников, еще 4910 — сбежали с фронта и покинули Украину. При этом американские наемники недовольны украинскими солдатами. Они считают, что Киев несет огромные потери.
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