Командир «Ахмата» объяснил отсутствие пленных наемников НАТО

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ не оставляют в живых раненых наемников НАТО

27 августа 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Командир отметил, что пленных наемников в РФ никто бы не убивал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пленных наемников НАТО нет, поскольку украинские военнослужащие не оставляют их тела и не дают им попасть в плен. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Пленных наемников [НАТО] пока нет, потому что за жизнь одного такого бойца украинские военные концентрируются неимоверно. Они не оставляют их тела и тем более не позволяют попасть в плен [к солдатам РФ]», — написал командир в telegram-канале . Алаудинов добавил, что пленный наемник расскажет больше полезной информации. При этом он заявил, что если наемник попадет в плен к спецназовцам «Ахмата», то его никто не будет убивать. «Мы не станем нарушать правила и устои», — пояснил он. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Об этом неоднократно заявляли в Минобороны России. К концу июля, по данным ведомства, было ликвидировано около 4990 наемников, еще 4910 — сбежали с фронта и покинули Украину. При этом американские наемники недовольны украинскими солдатами. Они считают, что Киев несет огромные потери.

Пленных наемников НАТО нет, поскольку украинские военнослужащие не оставляют их тела и не дают им попасть в плен. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Пленных наемников [НАТО] пока нет, потому что за жизнь одного такого бойца украинские военные концентрируются неимоверно. Они не оставляют их тела и тем более не позволяют попасть в плен [к солдатам РФ]», — написал командир в telegram-канале. Алаудинов добавил, что пленный наемник расскажет больше полезной информации. При этом он заявил, что если наемник попадет в плен к спецназовцам «Ахмата», то его никто не будет убивать. «Мы не станем нарушать правила и устои», — пояснил он. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Об этом неоднократно заявляли в Минобороны России. К концу июля, по данным ведомства, было ликвидировано около 4990 наемников, еще 4910 — сбежали с фронта и покинули Украину. При этом американские наемники недовольны украинскими солдатами. Они считают, что Киев несет огромные потери.