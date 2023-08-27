Симоньян пожаловалась на падающие возле ее дома беспилотники

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вновь заявила, что возле ее дома упал беспилотник. В последний раз это происходило 21 августа.
«Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — уточнила Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1». Она подчеркнула, что те, кто устраивает теракты на территории РФ хотят устроить россиянам «большой показательный ужас». «Так не будет», — подчеркнула Симоньян.
Ранее российская система ПВО сбила вражеский беспилотник, который упал рядом с домом Симоньян. Украина неоднократно запускает БПЛА над Москвой и Московской областью. Например, инцидент происходил 23 августа, передает «Дни.ру». Российская ПВО успешно отражает дроны.
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