Симоньян пожаловалась на падающие возле ее дома беспилотники

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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян заявила о втором за неделю упавшем беспилотнике возле ее дома Фото:

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вновь заявила, что возле ее дома упал беспилотник. В последний раз это происходило 21 августа.

«Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — уточнила Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1». Она подчеркнула, что те, кто устраивает теракты на территории РФ хотят устроить россиянам «большой показательный ужас». «Так не будет», — подчеркнула Симоньян.

Ранее российская система ПВО сбила вражеский беспилотник, который упал рядом с домом Симоньян. Украина неоднократно запускает БПЛА над Москвой и Московской областью. Например, инцидент происходил 23 августа, передает «Дни.ру». Российская ПВО успешно отражает дроны.

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян вновь заявила, что возле ее дома упал беспилотник. В последний раз это происходило 21 августа. «Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — уточнила Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1». Она подчеркнула, что те, кто устраивает теракты на территории РФ хотят устроить россиянам «большой показательный ужас». «Так не будет», — подчеркнула Симоньян. Ранее российская система ПВО сбила вражеский беспилотник, который упал рядом с домом Симоньян. Украина неоднократно запускает БПЛА над Москвой и Московской областью. Например, инцидент происходил 23 августа, передает «Дни.ру». Российская ПВО успешно отражает дроны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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