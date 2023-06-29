В России хотят ежегодно повышать тарифы мобильных операторов

Крупные операторы связи в России на 5% повысят тарифы, это планируют делать каждый год. Полученные средства они будут тратить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы, сообщил источник.
«Крупнейшие мобильные операторы в РФ заявили о необходимости ежегодного поднятия тарифов на 5%. Эти деньги они будут тратить на улучшение работы сетей», — пишет «
По словам источника, в России не регулируются тарифы на связь. В апреле 2022-го Федеральная антимонопольная служба и Минцифры разработали рекомендации для операторов и призвали не увеличивать цены более чем на уровень накопленной инфляции за год. В 2023-м власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки.
Ранее сообщалось, что в России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам. В итоге пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет в местах, где нет сотовой связи.
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