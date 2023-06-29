В России хотят ежегодно повышать тарифы мобильных операторов

30 июня 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

Тарифы на связь поднимутся на 5%, сообщил источник Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Крупные операторы связи в России на 5% повысят тарифы, это планируют делать каждый год. Полученные средства они будут тратить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы, сообщил источник. «Крупнейшие мобильные операторы в РФ заявили о необходимости ежегодного поднятия тарифов на 5%. Эти деньги они будут тратить на улучшение работы сетей», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на источник. По словам источника, в России не регулируются тарифы на связь. В апреле 2022-го Федеральная антимонопольная служба и Минцифры разработали рекомендации для операторов и призвали не увеличивать цены более чем на уровень накопленной инфляции за год. В 2023-м власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки. Ранее сообщалось, что в России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам. В итоге пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет в местах, где нет сотовой связи.

Крупные операторы связи в России на 5% повысят тарифы, это планируют делать каждый год. Полученные средства они будут тратить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы, сообщил источник. «Крупнейшие мобильные операторы в РФ заявили о необходимости ежегодного поднятия тарифов на 5%. Эти деньги они будут тратить на улучшение работы сетей», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник. По словам источника, в России не регулируются тарифы на связь. В апреле 2022-го Федеральная антимонопольная служба и Минцифры разработали рекомендации для операторов и призвали не увеличивать цены более чем на уровень накопленной инфляции за год. В 2023-м власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки. Ранее сообщалось, что в России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам. В итоге пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет в местах, где нет сотовой связи.