29 июня 2023

В России хотят ежегодно повышать тарифы мобильных операторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тарифы на связь поднимутся на 5%, сообщил источник Фото:

Крупные операторы связи в России на 5% повысят тарифы, это планируют делать каждый год. Полученные средства они будут тратить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы, сообщил источник.

«Крупнейшие мобильные операторы в РФ заявили о необходимости ежегодного поднятия тарифов на 5%. Эти деньги они будут тратить на улучшение работы сетей», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник.

По словам источника, в России не регулируются тарифы на связь. В апреле 2022-го Федеральная антимонопольная служба и Минцифры разработали рекомендации для операторов и призвали не увеличивать цены более чем на уровень накопленной инфляции за год. В 2023-м власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки.

Ранее сообщалось, что в России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам. В итоге пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет в местах, где нет сотовой связи.

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Крупные операторы связи в России на 5% повысят тарифы, это планируют делать каждый год. Полученные средства они будут тратить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы, сообщил источник. «Крупнейшие мобильные операторы в РФ заявили о необходимости ежегодного поднятия тарифов на 5%. Эти деньги они будут тратить на улучшение работы сетей», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник. По словам источника, в России не регулируются тарифы на связь. В апреле 2022-го Федеральная антимонопольная служба и Минцифры разработали рекомендации для операторов и призвали не увеличивать цены более чем на уровень накопленной инфляции за год. В 2023-м власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки. Ранее сообщалось, что в России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам. В итоге пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет в местах, где нет сотовой связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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