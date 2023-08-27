Зеленский ответил на вопрос о начале войны на территории РФ

Зеленский: Киев не собирается переносить конфликт на территорию России
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский назвал рискованным перенос украинского конфликта на территорию РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переносить военные действия на территорию России является рискованным шагом со стороны Киева. В таком случае Украина потеряет поддержку со стороны Запада, сказал президент страны Владимир Зеленский.

«Это (переносить конфликт на территорию РФ) — большой риск. В таком случае мы останемся одни», — подчеркнул Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал в интервью на youtube-канале Офиса президента Украины.

Ранее в американской прессе писали, что Киев лишится западной поддержки, если начнет воевать на российской территории. Также сам Зеленский говорил о нежелании продолжать конфликт в России.

Однако это не мешает ВСУ наносить удары по гражданским объектам в РФ. Так, 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост. В результате теракта погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой. Сам украинский лидер заявил, что мост на полуострове нужно нейтрализовать. Также ВСУ не раз наносили удар по бизнес-центру «Москва-сити». По словам столичного мэра Сергея Собянина, последняя атака обошлась без пострадавших, пишут «Дни.ру»

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Переносить военные действия на территорию России является рискованным шагом со стороны Киева. В таком случае Украина потеряет поддержку со стороны Запада, сказал президент страны Владимир Зеленский. «Это (переносить конфликт на территорию РФ) — большой риск. В таком случае мы останемся одни», — подчеркнул Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал в интервью на youtube-канале Офиса президента Украины. Ранее в американской прессе писали, что Киев лишится западной поддержки, если начнет воевать на российской территории. Также сам Зеленский говорил о нежелании продолжать конфликт в России. Однако это не мешает ВСУ наносить удары по гражданским объектам в РФ. Так, 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост. В результате теракта погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой. Сам украинский лидер заявил, что мост на полуострове нужно нейтрализовать. Также ВСУ не раз наносили удар по бизнес-центру «Москва-сити». По словам столичного мэра Сергея Собянина, последняя атака обошлась без пострадавших, пишут «Дни.ру»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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