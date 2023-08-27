Зеленский ответил на вопрос о начале войны на территории РФ

Зеленский: Киев не собирается переносить конфликт на территорию России

27 августа 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский назвал рискованным перенос украинского конфликта на территорию РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переносить военные действия на территорию России является рискованным шагом со стороны Киева. В таком случае Украина потеряет поддержку со стороны Запада, сказал президент страны Владимир Зеленский. «Это (переносить конфликт на территорию РФ) — большой риск. В таком случае мы останемся одни», — подчеркнул Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал в интервью на youtube-канале Офиса президента Украины. Ранее в американской прессе писали, что Киев лишится западной поддержки, если начнет воевать на российской территории. Также сам Зеленский говорил о нежелании продолжать конфликт в России. Однако это не мешает ВСУ наносить удары по гражданским объектам в РФ. Так, 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост. В результате теракта погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой. Сам украинский лидер заявил, что мост на полуострове нужно нейтрализовать. Также ВСУ не раз наносили удар по бизнес-центру «Москва-сити». По словам столичного мэра Сергея Собянина, последняя атака обошлась без пострадавших, пишут «Дни.ру»

Переносить военные действия на территорию России является рискованным шагом со стороны Киева. В таком случае Украина потеряет поддержку со стороны Запада, сказал президент страны Владимир Зеленский. «Это (переносить конфликт на территорию РФ) — большой риск. В таком случае мы останемся одни», — подчеркнул Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал в интервью на youtube-канале Офиса президента Украины. Ранее в американской прессе писали, что Киев лишится западной поддержки, если начнет воевать на российской территории. Также сам Зеленский говорил о нежелании продолжать конфликт в России. Однако это не мешает ВСУ наносить удары по гражданским объектам в РФ. Так, 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост. В результате теракта погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой. Сам украинский лидер заявил, что мост на полуострове нужно нейтрализовать. Также ВСУ не раз наносили удар по бизнес-центру «Москва-сити». По словам столичного мэра Сергея Собянина, последняя атака обошлась без пострадавших, пишут «Дни.ру»